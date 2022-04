A cura di Ludovica Ragonesi

Uno dei cambiamenti più significativi relativi alla definizione del nuovo palinsesto della Rai, è stato senza dubbio quello che ha riguardato la trasmissione Detto Fatto, condotta attualmente su Rai 2 in fascia pomeridiana da Bianca Guaccero.

La showgirl barese era al timone del programma da ben quattro anni, diventando così un volto familiare per i telespettatori della trasmissione.

Purtroppo però, già da qualche mese, è circolata la notizia che la Guaccero non sarà più alla guida del programma per la prossima stagione.

Apriti cielo per le migliaia di fan della bella conduttrice e attrice pugliese, che hanno minacciato di non seguire più la trasmissione senza la loro amata beniamina.

I vertici di Viale Mazzini sono stati però irremovibili e hanno mantenuto fede alle decisioni prese, nonostante le “pressioni” del pubblico.

Ma se di Bianca Guaccero fuori da Detto Fatto si sapeva già da qualche mese, ancora non era chiaro chi potesse sostituirla.

Ecco chi prenderà il posto di Bianca Guaccero alla guida di Detto Fatto

Adesso un nome è stato fatto. A riportarlo è il settimanale Oggi, che da come prossima conduttrice di Detto Fatto, la giornalista e conduttrice televisiva Mia Ceran.

La Ceran, già volto noto in Rai, ha condotto diversi programmi di approfondimento, come Agorà e Tv Talk, trasmissioni sportive di intrattenimento, come “Quelli che il lunedì”, insieme ai comici liguri Luca e Paolo, e su Rai 1 ha invece condotto Uno Mattina Estate.

Mia Ceran è nata in Germania nel 1986 da padre tedesco e madre bosniaca ed ha vissuto negli Stati Uniti fino all’età di 13 anni. Parla correttamente cinque lingue, tra cui, ovviamente, l’italiano.

Mia Ceran, come detto, è un volto televisivo molto conosciuto. Ma riuscirà a prendere il posto dell’amata Bianca Guaccero nel cuore dei fan?

Secondo quanto trapelato, la Ceran vorrebbe dare una nuova impostazione a Detto Fatto. Questa sarebbe infatti la condizione posta dalla bionda conduttrice alla Rai per accettare il nuovo incarico.

Vedremo quindi un Detto Fatto totalmente rivoluzionato: nuovi contenuti, nuova conduttrice e anche nuova fascia oraria. Detto Fatto new version andrà infatti in onda alle 17.

L’unica certezza che resta è il canale: da Rai 2 Detto Fatto non si muove!

