A cura di Ludovica Ragonesi

La primavera, si sa, riaccende la voglia di innamorarsi. Non è infatti un caso che molte nuove coppie si formino proprio in quel periodo dell’anno in cui il sole comincia a scaldare ed il profumo di fiori inebria l’aria. E la primavera ha fatto il suo dovere anche con Alba Parietti.

Da tempo single, Alba sembra aver ritrovato la felicità nelle braccia di un nuovo amore.

La Parietti è stata paparazzata infatti mano nella mano con un uomo (che sembra essere estraneo al mondo dello spettacolo). Quello che poi i fotografi stavano aspettando è arrivato: non solo una passeggiata romantica ma anche l’atteso bacio a togliere ogni dubbio sulla nuova coppia.

A riportare lo scoop, il settimanale Chi, che fa anche un primo identikit del nuovo compagno della Parietti nazionale: l’uomo si chiama Fabio e sarebbe coetaneo di Alba.

I grandi amori di Alba Parietti

La showgirl e opinionista ha alle sue spalle storie importanti ma si è sposata una sola volta: il matrimonio con Franco Oppini, padre di Francesco, risale agli anni Ottanta. Dopo il divorzio, Alba ha avuto grandi passioni, come quella con l’attore francese Christofer Lambert e storie significative, come quella con il filosofo Stefano Bonaga.

Secondo indiscrezioni, la nuova coppia si sarebbe formata da pochissimo tempo e la stessa Parietti non avrebbe divulgato la notizia alle persone a lei vicine, definendo la nuova frequentazione una semplice amicizia, quasi a voler proteggere la recentissima love story.

Professionalmente Alba non ha attualmente una collocazione precisa, anche se la si vede spesso in tv come opinionista di talk show.

Reduce dall’esperienza come concorrente del Cantante Mascherato, il programma di Milly Carlucci su Rai 1, Alba attende con massima tranquillità progetti professionali interessanti, consolandosi nel frattempo con il suo nuovo amore.

(Foto tratta dal settimanale Chi)

