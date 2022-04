A cura di Ludovica Ragonesi

Cecilia Rodriguez ha partecipato, come ospite in studio, alla scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, condotta su Canale 5 da Ilary Blasi.

La modella argentina era in trasmissione per supportare i “suoi” due naufraghi in gara in Honduras: il papà, Gustavo Rodriguez, ed il fratello Jeremias.

Accanita (per ovvie ragioni) sostenitrice dei Rodriguez, Cecilia si è trovata spesso ad esporsi durante il programma per difendere il padre ed il fratello dalle polemiche generate nei loro confronti.

In particolare il naufrago Jeremias è stato definito da un altro concorrente, l’attore Nicolas Vaporidis, come “aggressivo”.

Cecilia ha spiegato che in realtà Jeremias è un ragazzo che sa chiedere scusa e che se lo si conoscesse veramente, non lo si potrebbe che amare.

Ma Cecilia Rodriguez, nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, ha fatto scalpore più che altro per quello che ha detto in merito alla sua esperienza in Honduras, quella risalente allo scorso anno, quando fu proprio lei a partecipare all’Isola dei Famosi come concorrente.

Cosa è accaduto durante la trasmissione

Cecilia, forse peccando di ingenuità, aveva candidamente ammesso che una delle sfide a cui partecipò lo scorso anno, era in realtà già stata decisa, ovvero si sapeva già chi avrebbe dovuto vincere.

Panico in studio, poiché l’ammissione di una sfida “pilotata” in un reality show non è proprio un’uscita felice.

Per leggere cosa ha detto Cecilia Rodriguez, clicca QUI.

Grandi le polemiche sollevate a seguito dell’affermazione della sorella minore di Belen.

Così la “piccola” di casa Rodriguez ha dovuto correre ai ripari e spiegare la sua affermazione.

In una delle stories di Instagram, Cecilia ha infatti postato un video in cui spiega meglio cosa fosse accaduto un anno fa: la scelta (degli autori? Questo Cecilia non lo specifica) era dettata dalla necessità di provocare la reazione del fidanzato di Arianna Cirrincione, la sfidante di Cecilia.

Esigenze di copione quindi per rendere il programma più interessante. La pezza sembra peggio del buco!

Del resto, in Italia i reality show sono sbarcati da più di 20 anni e sarebbe davvero ingenuo pensare ancora che questi programmi siano al 100% reali!

