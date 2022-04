A cura di Ludovica Ragonesi

L’abbiamo vista nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, pronta a sostenere il papà Gustavo ed il fratello Jeremias, concorrenti dell’edizione attualmente in corso. Stiamo parlando di Cecilia Rodriguez, ospite negli studi di Milano della trasmissione condotta su Canale 5 da Ilary Blasi.

La minore dei Rodriguez, sebbene sia un personaggio “navigato” dei reality e del mondo televisivo, sembra però non avere ancora ben chiare le regole del gioco.

Ciò che infatti ha stupito il pubblico, non sono state tanto le parole che la sorella di Belen ha utilizzato in difesa del padre e soprattutto del fratello Jeremias (definito dal naufrago Nicolas Vaporidis come “aggressivo e sempre pronto ad attaccare e generare polemiche”), quanto ciò che, forse ingenuamente, si è lasciata sfuggire su un episodio accaduto nella precedente edizione dell’Isola dei Famosi, quando a partecipare come naufraga è stata proprio Cecilia.

L’episodio incriminato riferito da Cecilia è stato una delle prove a cui la modella argentina si è dovuta sottoporre durante la sua esperienza in Honduras.

Cecilia Rodriguez fa una rivelazione che lascia tutti senza parole

In particolare, si trattava di una prova che la metteva in competizione con un’altra naufraga, Arianna Cirrincione. Ebbene la prova fu vinta da Cecilia, che potè quindi ricevere l’ambito premio, ovvero l’incontro sulle spiagge honduregne con il suo fidanzato, Ignazio Moser.

Ma ciò che ha fatto calare letteralmente il gelo in studio, è stata la frase che, con molta naturalezza ed ingenuità, la Cecilia Rodriguez ha riferito: “Era tutto organizzato alla fine, diciamo la verità”.

Panico in studio. L’opinionista Nicola Savino allora chiede: “Come organizzato?”. E Cecilia: “Si, doveva cadere lei”, riferendosi ad Arianna Cirrincione.

La conduttrice del programma, Ilary Blasi ha glissato l’argomento e sorvolato la questione, cercando di non approfondire una battuta che ha messo in dubbio la veridicità e la genuinità della trasmissione e che, soprattutto, ha “sbugiardato” gli autori del programma.

Ma Cecilia non si è fermata. In una delle stories postata su Instagram, la Rodriguez ha spiegato ai suoi follower le dinamiche dei reality che lei, avendo partecipato sia all’Isola (2 volte) che al Grande Fratello Vip, conosce molto bene.

In particolare, in merito al Grande Fratello, Cecilia ha detto: “Il Grande Fratello è ancora più difficile, perché fingere per così tanto tempo è veramente complicato”.

Insomma, Cecilia Rodriguez è proprio la bocca della verità!

Potrebbe interessarti anche:

MasterChef: ex concorrente Polone al centro del gossip. Ecco perché

Brutte notizie per Fedez e Chiara Ferragni: "Siamo indignati". Ecco perché

Rai, Serena Bortone: chi c'è nel suo letto? "Invasione di campo a mezzanotte"

Mediaset: Barbara D’Urso “tagliata” durante la diretta di Pomeriggio Cinque. L’ira delle fan

Rai: sospende “E’ sempre mezzogiorno”. Antonella Clerici sostituita. Ecco da chi

Netflix, Emily in Paris: riconfermato per la terza stagione uno degli attori. Fan in delirio

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI