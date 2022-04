A cura di zara penna

Mediaset: addio al conduttore di Avanti un altro. A Canale 5 arriva Marco Giusti.

E’ uno dei personaggi che ci ha fatto sorridere per anni, tra imitazioni e battute è riuscito ad attirare un numero sempre più alto di consensi. Sono mesi che non lo si vede più, e già in passato era giunta voce che sarebbe tornato al fianco del suo partner di sempre. Parliamo di Luca Laurenti.

Uno scatto condiviso dalla moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli non lascia dubbi.

Nella foto c’è l’intero cast di Avanti un altro, si nota però l’assenza di un elemento chiave che da sempre ha accompagnato Bonolis. Stiamo parlando proprio di Luca Laurenti.

Ecco perché Mediaset cerca il sostituto perfetto. Sembra che la scelta che attualmente stanno valutando è quella di Marco Giusti, un personaggio che farà il suo ingresso in modo improvviso in studio chiedendo ai concorrenti di dare la risposta giusta su domande inerenti al mondo del cinema. Di sicuro Paolo Bonolis dovrà riadattarsi al nuovo partner, ma data la sua professionalità riserverà a Marco Giusti lo stesso trattamento che per anni ha dovuto sopportare Luca Laurenti.

Ma chi è Marco Giusti? Nel 2002 l’abbiamo visto ricoprire il ruolo di presentatore del Festival di Cannes, anche se la sua carriera ha avuto inizio negli anni ’80. Nei mesi passati circolava voce che Giusti dovesse sostituire Bonolis, voce è stata categoricamente smentita.

Una cosa è certa. La nuova edizione di Avanti un altro ci sarà e anche se Luca Laurenti sarà assente resterà nei cuori di telespettatori. Vedere Paolo Bonolis è come vedere Luca Laurenti, visto che tra i due c’è un rapporto d’amicizia e lavorativo che li ha legati e li lega da anni.

