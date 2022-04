A cura di Ludovica Ragonesi

È di queste ore la notizia che ha lasciato i fan dell’Eredità senza parole.

Flavio Insinna e lo storico programma che accompagna gli italiani all’ora della cena, sembrano essere fuori dalla programmazione autunnale della Rai.

Secondo quanto riporta Davide Maggio nel suo sito, l’Eredità non farà parte dei programmi in partenza il prossimo settembre.

Al suo posto ci sarà Marco Liorni, al timone di Reazione a catena. Il programma che Liorni conduce da ormai quattro anni è il tipico quiz show estivo della Rai. Di fatti, Reazione a catena ha sempre e solo avuto una programmazione estiva.

Invece questa volta la Rai ha voluto puntare su Liorni anche per il periodo autunnale.

Nessuno spazio quindi per l’Eredità e Flavio Insinna.

In realtà le cose non stanno proprio così: L’Eredità ritornerà infatti per il suo ventunesimo anno a partire da dicembre.

Un’edizione di Reazione a catena quindi in versione prolungata che partirà, secondo l’attuale palinsesto, il 6 giugno e scalderà il pubblico fino al 4 dicembre.

Il vero motivo di questa scelta tranquillizza i fan

Il motivo che sta dietro la scelta dei vertici di viale Mazzini di ritardare l’inizio dell’Eredità, riguarda lo svolgimento dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar, che occuperanno parte della programmazione di Rai 1, soprattutto in fascia serale.

Un’Eredità spezzettata quindi non era nei piani di casa Rai, che ha preferito invece optare per una extended version di Reazione a catena. Sospiro di sollievo quindi per i fan dell’Eredità, poiché non si è trattato di una vera e propria cancellazione del programma, ma solo di un posticipo, anche se di tre mesi.

Quella che Marco Liorni si troverà ad affrontare è una sfida di certo non facile.

Se infatti Liorni si è confrontato più volte con il pubblico “estivo” della Rai, questa volta il banco di prova saranno i mesi autunnali, che faranno da termometro sul gradimento di Reazione a catena prima del Tg delle 20.

All’Auditel l’ardua sentenza.

