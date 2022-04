A cura di Benedetta Esposito

Quelle che circolano non sono notizie proprio buone per il programma condotto da Silvia Toffanin, Verissimo.

Quando si parla di Verissimo non si può fare a meno di pensare alla Toffanin e viceversa.

Nonostante amata e apprezzata per le sue grandi capacità di conduzione, la carriera di Silvia non inizia proprio in ambito televisivo.

Secondo le notizie raccolte sulla sua vita, la prima esperienza lavorativa da lei svolta, nonostante la forte gelosia del padre, è stata quella di fotomodella per tute da scii.

È solo dopo un periodo come cameriera e addetta alle pulizie, che la sua vita prende una svolta, esattamente nel 2007, quando, per una caso fortuito, mentre si trovava in discoteca con un’amica, si imbattè nelle selezioni di Miss Italia, comparendo per la prima volta in tv, su Rai1.

La svolta nella vita di Silvia Toffanin dopo Miss Italia

Da quel momento, come una reazione a catena, le sue apparizioni sul piccolo schermo diventarono sempre più frequenti, permettendole di definire le basi del suo successo, soprattutto, con il programma di canale 5 Verissimo, un talkshow di costume, trasmesso per la prima volta nel 1996, sotto la conduzione di Cristina Parodi, e, nel 2006 affidato proprio alla conduttrice.

Verissimo è un programma che funziona ed ha successo, con ospiti speciali, tra vip e celebrità che, spontaneamente, decidono di rivelare e di condividere con il pubblico e i fan, situazioni personali mai svelate prima.

Purtroppo, nonostante gli esiti positivi e grandi numeri di telespettatori, una brutta notizia ha lasciato tutti senza parole e ad annunziarla è stata proprio la conduttrice: “Da domenica 17 aprile il programma non andrà più in onda, ma tornerà ad occupare il suo solito appuntamento del sabato pomeriggio”.

Se dunque, la domenica non vedremo più Verissimo, cosa troveremo al suo posto, su canale 5? A sostituirlo ci saranno prima Scene da Matrimonio, il programma televisivo trasmesso da Anna Tatangelo e, successivamente, Il Meglio di Verissimo, dove verranno mostrate spezzoni delle interviste più belle dell’anno.

Potrebbe interessarti anche:

La Pupa e Il Secchione: rissa furibonda tra Mila Suarez e Paola Caruso. Il Video

Belen Rodriguez chiede aiuto, da sola non ci riesce. Ecco di cosa si tratta

Brutte notizie per Flavio Insinna: l'Eredità fuori dal palinsesto Rai

Britney Spears si confessa sui social: "Ho paura di ricaderci". Ecco di cosa si tratta

Melissa Satta, il selfie con il famoso tennista spopola sul web. La Foto

Mediaset: Cecilia Rodriguez all’Isola dei Famosi spiazza tutti. Ecco cosa ha detto

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI