A cura di Franci Russo

Basta poco, veramente poco prendere spunto da un semplice messaggino e cercare di capire cosa c'è dietro.

Piero Barone del gruppo Il Volo posta sul suo profilo Instagram una sua foto mentre fa colazione al Beverly Hills Hotel di Los Angeles. Il primo commento è di Elisabetta Gregoraci: “Adoro”, e poi una faccina con due cuoricini.

Il messaggio non passa inosservato. I fan dei rispettivi protagonisti si chiedono: "Perché tanto affetto della showgirl nei confronti del noto cantante de Il Volo".

Già in passato si era parlato di una presunta relazione tra la Gregoraci e Barone, ma le chiacchiere rimasero tali e i due andarono avanti per la loro strada senza prendersela troppo. In fin dei conti, è lo scotto che si è costretti a pagare quando si è personaggi pubblici.

La vita privata e sentimentale di Piero e Elisabetta

Piero Barone, 28enne siciliano di Naro in provincia di Agrigento, attualmente è single. In passato ha avuto una relazione molto seria con Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juve Massimiliano, poi si è parlato di una storia d’amore con la “iena” Veronica Ruggieri, finita – secondo i bene informati – anzitempo.

Elisabetta Gregoraci, 42 anni, ex modella, attrice e showgirl calabrese, ha invece un passato più vissuto. Nel 2008 è convolata a nozze con Flavio Briatore, all’epoca manager del team Renault di Formula 1, con il quale ha avuto un figlio, Nathan Falco, oggi undicenne. Nel 2017 i due si separano consensualmente. Da allora si è parlato di qualche flirt ma niente di serio. Addirittura si era ipotizzato un ritorno di fiamma con il suo ex Briatore, quando i due hanno trascorso una vacanza a Malindi in Kenya. Ma fu la stessa Elisabetta a smentire con una lunga intervista rilasciata al giornale Oggi. «Flavio e io abbiamo un bel rapporto, siamo complici. A Monte Carlo, dove viviamo a 500 metri di distanza, lui viene spesso a pranzo o a cena per vedere Nathan. Stiamo bene così». Con queste parole la showgirl spense sul nascere il chiacchiericcio che si stava alimentando sul suo conto.

In conclusione la domanda che ci poniamo è: “Può un semplice messaggino affettuoso tra due amici nascondere un qualcosa di più serio, tale da far pensare ad una relazione amorosa?”.

Noi pensiamo che sia troppo poco, poi - come dice un vecchio detto - se son fiori… fioriranno.

