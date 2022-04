A cura di zara penna

Mediaset: Barbara D’Urso “tagliata” durante la diretta di Pomeriggio Cinque. L’ira delle fan.

Un pomeriggio scoppiettante quello di Barbara D’Urso. L’episodio è accaduto durante la pausa pubblicitaria della nuova soap di Canale 5, Brave and Beautiful, dove come di consueto Mediaset manda il promo in diretta della D’Urso.

Ieri pomeriggio qualcosa è andato storto. Durante lo spot, la D’Urso è apparsa in video per quattro secondi mentre con aria alquanto contrariata indicava una telecamera e diceva: “Mi avete fatta saltare”.

La linea, poi, è tornata agli spot e alla soap, al termine della quale ha avuto inizio Pomeriggio Cinque.

Inconveniente tecnico o manovra studiata a tavolino?

Barbara D’Urso, conscia di quanto trasmesso per errore, ha spiegato ogni dettaglio al pubblico a casa.

“Vi racconterà un segreto, perché tanto fra di noi non ci sono segreti e vi racconto sempre tutto. Io ero convinta fino a qualche minuto fa di essere su Scherzi a Parte. Perché, come al solito, mi sono messa davanti alla telecamera alle 17,01 pronta per fare il promo con voi alle 17,13. E stavo così, a braccia conserte, e aspettavo, aspettavo, aspettavo pronta per annunciarvi cosa vi avremmo detto. E nessuno diceva niente. Chiedevo e dicevo: vabbè, sono su Scherzi a Parte, non è possibile. E alla fine… non sono entrata nelle vostre case, annunciandovi cosa stavamo per fare. Quindi lo faccio adesso. Innanzitutto buon lunedì”.

I motivi dell’inconveniente tecnico non sono stati spiegati, ma c’è da scommettere che un’indagine per scoprire il “colpevole” è in atto.

Un brutto gesto, se fatto volontariamente, nei confronti della D’Urso. Le fan si sono scatenate sui social alludendo ad un dispetto nei confronti della conduttrice, che sembra avere il destino segnato in Mediaset. Infatti è in scadenza il suo contratto con la rete di Berlusconi.

Dopo gli ascolti bassi con la Pupa e il Secchione, e il calo quotidiano di Pomeriggio Cinque, per Barbara D’Urso sembra quasi certo l’abbandono a Mediaset.

