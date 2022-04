A cura di zara penna

Mediaset: Can Yaman a Pechino Express. Fan in delirio. Ecco cosa è successo.

La quarta puntata di Pechino Express è andata in onda lo scorso 31 marzo 2022, i concorrenti della nona edizione del programma raggiungono Istanbul come tappa finale della loro scoperta della Turchia.

Ad un certo punto della puntata i telespettatori hanno assistito ad un omaggio alle dizi turche, ovvero le serie tv che negli ultimi anni hanno davvero appassionato milioni di spettatori in tutta Europa, portando al successo non solo le serie e le loro storie ma anche i loro protagonisti. Così in men che non si dica gli attori turchi diventano icone e migliaia di gruppi social nascono col nome del loro attore o attrici preferiti.

Tre volti noti delle dizi: Karem Bursin protagonista della serie tv Love Is In The Air; Tuba Büyüküstün di Brave and Beautiful e ovviamente Can Yaman, icona turca diventato un divo in Italia. Gli esempi presi come riferimento, sono stati mostrati dalle telecamere di Pechino Express.

I fan dell’attore turco in particolare sono stati molto contenti di aver visto il loro beniamino omaggiato dal programma, soprattutto dal momento che i concorrenti del reality stavano visitando proprio la sua madre patria. In poche parole nella puntata di Pechino Express Can Yaman è diventato protagonista indiscusso non solo del reality ma anche dei commenti social del programma firmato Sky.

Ultimamente Can Yaman ha da poco concluso le riprese di Viola come il mare, la serie tv di Canale 5 che andrà in onda in autunno accanto a Francesca Chillemi.

Le fan sono in trepida attesa, aspettano con ansia il ritorno del loro beniamino sul piccolo schermo. Da anni ormai il nome Can Yaman è sinonimo di successo e audience.