A cura di Benedetta Esposito

Alessandro Preziosi torna a recitare e diventa protagonista di un nuovo film.

Sembra ieri, eppure sono passati già 19 anni da quando, il 17 dicembre del 2003, andò per la prima volta in onda su Canale 5 la serie tv Elisa di Rivombrosa con protagonista proprio Alessandro Preziosi nei panni del Conte Fabrizio Federico Giovanni Clemente Ristori.

Probabilmente fu proprio questa fiction, che allora ebbe un successo strepitoso con oltre 12 milioni di telespettatori, a dare lustro e fama all’attore napoletano, protagonista anche di numerosi film di successo come Maschi contro Femmine e Femmine contro Maschi.

Con un bagaglio vastissimo che conta 24 opere teatrali, 21 letture ed eventi, 16 film, una regia, 22 programmi televisivi tra fiction, film e reality, 3 cortometraggi e 28 riconoscimenti, Alessandro è a tutti gli effetti uno degli interpreti italiani più in gamba, e la sua fama continua a crescere.

È chiaro quindi che l’attore ha trascorso la sua vita dedicandosi alla carriera ,e questo lo dimostra anche il fatto che, benché abbia due figli, Andrea Eduardo avuto con Rossella Zito ed Elena, nata dalla relazione con Vittoria Puccini, altra protagonista di Elisa Di Rivombrosa, (i due si conobbero, infatti, proprio durante le riprese), non sia sposato.

Oltretutto, riguardo la sua vita privata, sono scarse le informazioni che abbiamo. Il motivo? Preziosi è contro il gossip.

In passato, in un’intervista a Francesco Canino, direttore de Il Fatto Quotidiano, aveva affermato: “Il gossip lo trovo una cosa da menti piccole: per me farsi gli affari degli altri è uno sport incomprensibile. Io non l’ho mai considerato un metro di misura della mia carriera ma penso sia uno spreco di energie per chi ti fotografa, che sta ore appostato a cercare il nulla e per chi si inventa cose”.

Bla Bla Baby è diretto dal regista Fausto Brizzi

Che il gossip gli piaccia o meno, Alessandro Preziosi non può comunque impedire che si parli di lui rispetto ai lavori a cui prende parte. Il nuovo film che lo vede protagonista nelle sale cinematografiche italiane è Bla Bla Baby.

Diretto da Fausto Brizzi, il film mostra l’attore nei panni di Luca, un ex surfista di quarant’anni, che trova lavoro presso un asilo aziendale. Dopo aver mangiato un omogeneizzato per bambini, inizia a comprendere i versi incomprensibili dei bambini, riuscendo sia a conquistare Silvia, la donna di cui è innamorato, sia a sventare una truffa nell’azienda.

Il film sta avendo un discreto successo nonostante la trama assuma spesso caratteri paradossali.

È vero, la trama rasenta il ridicolo, ma perché essere così drastici? La vita vera è difficile e non sempre bella. E allora, cosa c’è di male nel voler, almeno per una volta, distaccarsi dalla realtà e sognare? Dopotutto chi è che non ha mai immaginato o sperato di avere un superpotere?

