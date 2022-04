A cura di Gilda Riga

Melissa Satta si è concessa qualche giorno di relax in Costa Azzurra.

La modella e showgirl, ex compagna del calciatore Kevin Prince Boateng, dal quale ha avuto l’unico figlio Maddox, si è recata a Montecarlo per lavoro e per trascorrere qualche giorno di vacanza con alcune amiche.

Attualmente, Melissa conduce il programma Gol Deejay e modera le discussioni a Sky Calcio Club, programma della domenica sera che si occupa di calcio condotto dal marito di Benedetta Parodi, Fabio Caressa. Entrambe le trasmissioni vanno in onda sulla piattaforma satellitare Sky.

La Satta conduce anche il programma Missione Beauty, che va in onda su Rai 2.

Nota anche per le sue relazioni con personaggi del mondo del calcio (ha avuto una relazione con l’ex calciatore della Nazionale Italiana Christian Vieri), Melissa è in generale un’appassionata di sport, infatti negli anni della giovinezza ha praticato karate e giocato a calcio con la squadra femminile del Quartu Sant’Elena. Ecco perché ha approfittato del soggiorno nel Principato per assistere al torneo di tennis in corso Monte-Carlo Rolex Masters. Ed è proprio qui che ha incontrato Novak Djokovic, tennista serbo attuale numero 1 al mondo della Classifica ATP.

La Satta non si è lasciata scappare l’occasione e ha postato sul suo profilo Instagram proprio uno scatto del suo incontro con Djokovic. Lo stesso tennista serbo, sempre nella giornata di ieri, ha anche scambiato qualche palleggio con Marco Verratti e Neymar Jr, calciatori del Paris Saint Germain che erano andati ad assistere al torneo.

Insomma, Melissa Satta e gli sportivi sono un binomio che funziona sempre.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: Cecilia Rodriguez all’Isola dei Famosi spiazza tutti. Ecco cosa ha detto

MasterChef: ex concorrente Polone al centro del gossip. Ecco perché

Brutte notizie per Fedez e Chiara Ferragni: "Siamo indignati". Ecco perché

Rai, Serena Bortone: chi c'è nel suo letto? "Invasione di campo a mezzanotte"

Mediaset: Barbara D’Urso “tagliata” durante la diretta di Pomeriggio Cinque. L’ira delle fan

Rai: sospende “E’ sempre mezzogiorno”. Antonella Clerici sostituita. Ecco da chi

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI