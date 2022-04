A cura di Ludovica Ragonesi

Domenica da incubo per il presentatore e comico romano Max Giusti.

Il conduttore televisivo, volto noto delle reti Rai, attualmente invece impegnato nella conduzione di Guess My Age su Tv 8, è finito in ospedale a causa di un brutto incidente avvenuto durante una gara di motocross.

Ad informare i suoi fan dell’epilogo infelice di una domenica a tutto gas, è stato lo stesso presentatore, che, sui social, ha postato un video in cui si mostra disteso sul lettino d’ospedale.

Nonostante gli evidenti lividi sulle braccia e sulle spalle (dovuti ai sassolini schizzati dalle moto degli altri atleti in gara), Max Giusti, senza mai perdere la simpatia e lo humor che lo contraddistinguono, ha spiegato ai fan di essersi anche lussato il braccio sinistro.

Il conduttore 53enne, dopo l’incidente, di cui non è ancora chiara la dinamica, è stato trasportato al pronto soccorso del policlinico Gemelli di Roma, dove, come riferisce lo stesso comico ai suoi follower “lo hanno rimesso a posto”.

Max Giusti, a dispetto delle apparenze, è un appassionato di motocross e spesso e volentieri si concede gare spericolate sui circuiti amatoriali più frequentati d’Italia. L’incidente di domenica scorsa è avvenuto sulle piste del circuito di Ponte Sfondato a Montopoli di Sabina, in provincia di Rieti.

Il supporto dei fan per l’amato presentatore

Numerosi i messaggi di supporto dei fan e di personaggi famosi che, non appena hanno appreso la notizia, si sono mobilitati per mostrare il proprio affetto all’amato conduttore.

“Forza Max” scrive l’attrice romana Giulia Michelini. “Ca**olina fratè!” invece il commento di Dj Ringo, a cui Giusti ha risposto: “Sto già come un treno!”.

E noi siamo sicuri che Max, non appena si rimetterà completamente in sesto, tornerà nuovamente in pista!

