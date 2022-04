A cura di zara penna

Rai: cancellato il programma di Mara Venier conduttrice di Domenica In. Ecco di cosa si tratta.

Mara Venier ha un nuovo programma tutto suo in prima serata. A cena da zia Mara, format con protagonisti la conduttrice e il regista Ferzan Ozpetek. Nomi illustri ed un programma diverso da quelli a cui il pubblico è abituato a vedere sulla Rai.

Tutto era pronto, ma la Rai all’ultimo decide di posticiparlo in autunno. Colpo di scena per la conduttrice Mara Venier che nei mesi scorsi era stata scelta per questo programma in prima serata.

La Rai posticipa la messa in onda del nuovo format televisivo

Secondo quanto riferisce il portale TvBlog, la Rai ha deciso di rimandare al prossimo autunno la messa in onda. Tutto questo per aiutare gli ascolti del nuovo programma e dargli l’attenzione e la collocazione che merita.

Quello che sembrava essere un brutto colpo per la Venier, si è però trasformato in una buona occasione. Per sostituire questo format, la Rai ha deciso di mandare in onda, venerdì 27 maggio, una puntata speciale ed in prima serata di Domenica In.

La puntata speciale omaggerà la storia dello storico programma di Rai Uno, ma annuncerà anche il ritorno di Mara Venier nella prossima stagione televisiva. In autunno, infatti, Mara sarà ancora una volta riconfermata al timone di Domenica In e non solo. A cena da zia Mara diventerà un programma di punta della Rai.

Questa mossa sembra infatti confermare la totale fiducia della rete nei confronti della conduttrice, e ancora una volta Mara sarà la regina indiscussa della tv nazionale.

