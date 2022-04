A cura di zara penna

Mediaset: Can Yaman, Kerem Bürsin e Tuba Büyüküstün, protagonisti di un reality firmato Sky

Pechino Express, da un anno è un format firmato Sky. I viaggiatori presto arriveranno in Turchia.

I protagonisti oltre a conoscere la bella monumentale di Istanbul si concentreranno su un fenomeno importante turco, le dizi, ovvero le serie tv turche che da anni spopolano nell’intera Europa, in particolare in Italia.

I tre super attori presenti durante il tour di Pechino Express saranno Can Yaman, Kerem Bürsin e Tuba Büyüküstün. Can Yaman, è uno dei primi attori più amati in assoluto in Turchia con Bitter Sweet e Mr Wrong insieme alla famosa attrice Ozge Gurel. Il vero successo europeo arriva con DayDreamer con Demet Ozdemir.

Kerem Bürsin, è stato il bel Serkan Bolat nella serie tv con Hande Ercel, Love is in the air. Di certo questa non è stata la sua unica serie tv, ma in Turchia e in America, Kerem è considerato un vero divo.

Infine unica donna che prenderà parte al reality è Tuba Büyüküstün, la Sühan Korludağ, protagonista della serie tv turca Brave and Beautiful, insieme a Kıvanç Tatlıtuğ. Quest’ultima serie ritornerà in Italia su Canale 5 con la seconda stagione.

Tutte e tre gli attori raccontati nel reality Pechino Express saranno il simbolo della dizi turca.

La Turchia infatti negli ultimi anni ha “sfornato” tantissime serie tv avendo molte case di produzione. Stesso discorso per le pellicole cinematografiche.

Gli attori turchi sono tutti ben formati, la maggior parte provengono da studi teatrali o internazionali del mondo del cinema. Riescono attraverso i loro personaggi e le loro interpretazioni ad emozionare e ad avvicinare il telespettatore alla storia o alla trama. Tutte le serie turche trasmesse in Europa hanno trovato un importante riscontro. Molto apprezzati sia gli attori protagonisti che le storie che vi narrano. Insomma si può dire che la Turchia sia ormai diventata la patria delle serie tv e Can Yaman, Kerem Bursin, e Tuba Büyüküstün ne daranno prova e conferma nel reality che andrà in onda ad aprile su Sky.