A cura di Gilda Riga

Stefano De Martino a Verissimo intervistato da Silvia Toffanin. L’ex ballerino, ed ora showman a tutto tondo, ha parlato della sua vita da artista. Dalla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, alla conduzione del suo primo spettacolo in tv, Made in Sud, e poi Stasera tutto e possibile e Bar Stella.

Silvia è ritornata indietro nel tempo ricordando a Stefano gli anni in cui andava a lavorare per mantenersi alla scuola di danza. “Non ho mai avvertito il sacrificio, lo sforzo. Lo facevo sempre con grande entusiasmo, sia il lavoro che la danza. Due cose che mi gratificavano, mi rendevano indipendente e ricordo quegli anni veramente con grande piacere. Mio padre, anche lui ballerino, non era molto d’accordo su questa mia scelta perché intraprendere un percorso artistico è sempre una grande scommessa, e credo che in quanto genitore avesse semplicemente paura che ne rimanessi deluso, quindi in qualche moda provava a proteggermi da questa eventualità”.

Silvia, poi parla del figlio di Stefano, Santiago, e gli chiede qual è il rapporto che ha con lui. “Tu assomigli tantissimo a tuo figlio”, gli dice.

“Sì, io gli assomiglio sempre di più, è vero. Prima non ci facevo caso, adesso mi ci rivedo tanto in mio figlio e ovviamente questa cosa mi piace”.

E’ stato difficile togliersi da dosso l’immagine di ballerino?, gli chiede Silvia Toffanin.

“Ti dico subito che nel ballo non avrei fatto la differenza, e siccome mi piace fare le cose per bene mi sono detto: “Quello che potevo dare alla danza, l’ho dato, quello che la danza poteva dare a me l’ha dato, quindi era il momento di cambiare. Però forse questo ha che fare anche con il talento, ossia di capire quando è arrivato il momento di mollare e fare altre cose. In questo credo di avere avuto il tempismo giusto. Prima che qualcuno mi dicesse perché balli ancora, ho preferito un’altra domanda: “Perché non balli più?”.

Stefano poi confessa che se non avesse avuto l’opportunità di fare quello che poi ha fatto, avrebbe optato per l’attività di fisioterapista perché avrebbe comunque avuto il modo di restare nel mondo del teatro, dei ballerini, della danza.

Alla fine dell’intervista arriva puntuale il domandone su Belen Rodriguez. “Tutti scrivono di un riavvicinamento alla tua ex moglie. Solo tu ci puoi dire la verità”, domanda un po’ imbarazzata Silvia.

“Ti rispondo sinceramente – ha concluso Stefano –. Ho una sana abitudine, da un po’ di anni, a non parlare di queste cose ma semplicemente perché ho capito sulla mia pelle che per tutelare tutti i miei affetti, compreso mio figlio che adesso ha 9 anni, conviene non aggiungere altro a tutto quello che scrivono le persone. Siccome già si scrive tanto, io glisserei e andrei avanti. Semplicemente perché non credo sia salutare alimentare questo tipo di notizie. Poi quel che sarà sarà…”.

Insomma, pur non sbottonandosi, Stefano ha in un certo qual modo confermato il suo riavvicinamento a Belen. Bisogna capire solo quando durerà questo ritorno di fiamma tra i due...