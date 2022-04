A cura di Gilda Riga

Non solo La Pupa e il Secchione Show. La carriera di Soleil Sorge sembra aver definitivamente spiccato il volo.

Per l’influencer nata a Los Angeles, ex concorrente del Grande Fratello Vip e attuale giudice del reality in onda su Italia Uno condotto da Barbara D’Urso, si sono spalancate le porte della tv, e i brand di moda fanno a gara per assicurarsi le sue prestazioni.

Nelle scorse settimane, Soleil è stata in Sicilia, a Siracusa, anche se i motivi della visita nella città della costa ionica nota per le rovine dell’antichità. Da alcuni post pubblicati sul suo profilo Instagram, si evince di una possibile collaborazione con MTV Italia, ma non è chiaro in quale ambito. I followers hanno ipotizzato che la Sorge possa condurre un reality show proprio su MTV, ma al momento non esiste alcuna conferma al riguardo.

Proprio ieri, Soleil Sorge ha condiviso su Instagram una stories che ha suscitato la curiosità dei followers: “Giorni di fuoco! Sto lavorando su tanti nuovi progetti per voi e realizzando un mio piccolo sogno… stay tuned. Prometto di raccontarvi tutto molto presto”.

Insomma, per la bellissima influencer e modella nata negli Stati Uniti bolle sicuramente qualcosa in pentola. E i fan non vedono l’ora di scoprire di cosa si tratta. In molti si augurano che Soleil, dopo le esperienze fatte ad Uomini e Donne di Maria De Filippi e al Grande Fratello Vip, possa finalmente condurre un programma tutto suo.

