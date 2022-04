A cura di Gilda Riga

Dopo l’addio di Marta Guarnieri al termine della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore, molti spettatori della fortunata serie in onda su Rai Uno hanno aspramente criticato la scelta degli autori di decretare l’uscita di scena della moglie di Vittorio Conti, interpretato dall’attore romano Alessandro Tersigni.

Nel corso dei mesi si sono susseguiti voci e rumors su un possibile ritorno di Marta (interpretata dalla bellissima Gloria Radulescu) nel cast della fiction. Anche i fan lo hanno chiesto a gran voce, perché la storia d’amore con Vittorio li ha appassionati sin dal principio. Ma fino ad ora la produzione è rimasta sorda agli appelli social degli aficionados della serie tv.

Questa mattina, Gloria ha postato alcune stories su Instagram nelle quali mostra di aver ricevuto un mazzo di fiori con tanto di biglietto, senza però rivelare l’identità del mittente. In molti hanno ipotizzato che il dono ricevuto dalla Radulescu, fosse per un nuovo lavoro. Ma l’attrice ha specificato attraverso un post che non è quello il motivo. “Grazie per tutte le belle parole che mi scrivete in privato sul personaggio di Marta Guarnieri. E’ nel mio cuore. E lo sarà sempre. Grazie per gli infiniti tag. Ci tengo a precisare che i fiori non sono arrivati per l’inizio di un nuovo lavoro come alcune persone hanno già scritto. Vi abbraccio, Gloria”.

Dalle parole dell’attrice italo-rumena, sembrerebbe che le possibilità di rivederla al Paradiso siano quasi del tutto azzerate. Ovviamente i fan si augurano che la storia di Marta Guarnieri non sia giunta al capolinea.

