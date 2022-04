A cura di zara penna

Rai: il triste addio di Blanco dopo il Festival di Sanremo. Fan dispiaciute. Ecco di cosa si tratta.

Blanco ha dato il suo addio definitivo a Giulia. Dopo mesi di rumors e voci di gossip, il cantante trova di nuovo l’amore, ma con una nuova ragazza, Martina.

Infatti, l’artista avrebbe trovato già una nuova fidanzata. Il suo nome è Martina Valdes. I due sono stati paparazzati qualche settimana fa in discoteca mentre si baciavano.

La news di questo nuovo amore è arrivata direttamente dalla pagina Instagram della ballerina. La ragazza ha condiviso un video del cantante mentre intona una delle sue hit radiofoniche, come Notti in bianco. In particolare, Martina ha filmato Blanco mentre cantava: “Dillo che sei mia, che sei mia, non vantarti che sei l’unica”.

Al momento però i due diretti interessati preferiscono non parlare apertamente del loro amore.

Una scelta coerente, visto che il vincitore del Festival di Sanremo è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Stesso silenzio sulla rottura con l’ex fidanzata Giulia Lisioli: Blanco non si è mai sbilanciato troppo, rivolgendo tutti i suoi discorsi sempre sulla musica e il lavoro.

Secondo le indiscrezioni, però, a dividere Giulia e Blanco è stata la popolarità di quest’ultimo. Quel che è certo è che i due si erano conosciuti tra i banchi di scuola e si erano subito innamorati.

Il loro legame però non ha retto all’improvviso boom di popolarità del cantante, specialmente dopo la vittoria al Festival della Canzone Italiana. La coppia, quindi, è entrata in crisi fino a giungere alla decisione di lasciarsi.

Potrebbe interessarti anche:

Rai, Il Paradiso delle Signore: addio definitivo a Marta Guarnieri. Fan in rivolta. Il video

Mediaset: Diletta Leotta su Italia 1. L’ex di Can Yaman voluta da Pier Silvio Berlusconi. Ecco di cosa si tratta

Rai, Il Paradiso delle Signore: nuovo amore per Marta Guarnieri. "Sono arrivati dei fiori..."

Mediaset, L'Isola dei Famosi di Ilary Blasi: concorrente espulso dal reality. Ecco di cosa si tratta

Mediaset, Mattino Cinque: Federica Panicucci, una lunga storia col figlio del conduttore di Canale 5. Ecco chi è

Caterina Balivo: rivelazione shock sul marito. Fan increduli

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI