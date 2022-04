A cura di zara penna

Mediaset: Diletta Leotta su Italia 1. L’ex di Can Yaman voluta da Pier Silvio Berlusconi. Ecco di cosa si tratta.

Il settimanale Vero Tv ha annunciato che nella prossima stagione televisiva Diletta Leotta potrebbe passare a Mediaset. Stando a quanto scritto, l’ex di Can Yaman potrebbe diventare la padrona di casa di un nuovo format in onda su Italia Uno.

Un programma incentrato sull’intrattenimento e sulla comicità. Insomma, una sorta di Colorado, dove Diletta Leotta sarà accompagnata da tanti comici. Per il momento la Leotta è ancora impegnata in radio e come inviata di Dazn.

Di certo non è la prima volta che la Leotta ha avuto impegni televisivi diversi dagli eventi sportivi. In passato ha condotto Il contadino cerca moglie su Fox Life e ha affiancato Amadeus al Festival di Sanremo 2020.

L’ex fidanzata di Can Yaman ha già fatto delle brevi apparizioni a Mediaset. È stata ospite più di una volta a Verissimo e ha condotto una puntata di Striscia la notizia con l’amico Alessandro Siani.

Sentimentalmente parlando, Diletta Leotta era legata a Can Yaman. Una storia d’amore mediatica che è stata al centro del gossip per mesi. Dopo l’attore turco, Diletta si è legata a Giacomo Cavalli. Leotta e Cavalli sono stati paparazzati dalla rivista Chi a St. Moritz durante lo scorso capodanno.

Negli ultimi giorni, però, il settimanale Diva e Donna riporta la notizia che la love story tra i due è giunta già al capolinea. Diletta e Giacomo non hanno mai ufficializzato la loro relazione ma, nel corso dei mesi, non sono sfuggiti ai flash dei fotografi. Dopo solo pochi mesi di frequentazione, dunque, la storia non sarebbe decollata e Diletta sarebbe tornata single.

