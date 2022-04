A cura di Ludovica Ragonesi

Netflix annuncia la data di uscita di Summertime 3.

La serie tv tutta made in Italy è giunta al terzo capitolo della sua storia, quello conclusivo.

In uscita il 4 maggio, la parte finale della trilogia ispirata a “Tre metri sopra il cielo” di Federico Moccia, incollerà allo schermo della famosa piattaforma streaming migliaia di appassionati.

Vedremo ancora le storie d’amore di Summer e Ale, sotto il caldo sole della Riviera romagnola, e di tutti gli altri protagonisti conosciuti e amati durante le due stagioni precedenti.

Summertime è uscita per la prima volta in Italia nel 2020, prodotta da Cattleya. Gli episodi sono girati appunto in Riviera romagnola, tra Cesenatico e Marina di Ravenna.

I protagonisti indiscussi, Summer, interpretata dall’attrice Coco Rebecca Edogamhe e Alessandro (Ale) interpretato da Ludovico Tersigni sono riconfermatissimi per la terza ed ultima stagione, così come gran parte del cast. Ci saranno ancora gli amici Sofia, Dario ed Edoardo, così come Blue e Alfredo, rispettivamente sorella e fidanzato della protagonista Summer.

Secondo i primi spoiler, nella terza stagione, Ale dovrà riprendersi dal terribile incidente della fidanzata Lola, mentre Summer si troverà ad affrontare una nuova estate di lavoro ma anche di nuovi incontri. La new entry nel cast è infatti l’attore Cristiano Caccamo, volto noto delle fiction Rai (Che Dio ci aiuti! e Don Matteo), che in Summertime 3 interpreterà Luca, un musicista che incoraggerà Summer a cantare. Molto probabilmente nella stagione conclusiva, i personaggi vivranno una importante evoluzione personale, che li porterà a crescere e a guardare con sincerità dentro se stessi.

Bocca cucita di Netflix sulle sorti di Lola, fidanzata di spagnola di Ale, coinvolta in un pauroso incidente nell’ultimo episodio della seconda stagione della serie, che si è appunto conclusa lasciando gli spettatori col fiato sospeso in merito a quanto accaduto alla ragazza.

Quest’ultimo capitolo si svolgerà in otto episodi, che verranno caricati da Netflix in un unico giorno, appunto il 4 maggio.

Molti appassionati probabilmente sono già pronti al binge watching di Summertime 3!

Potrebbe interessarti anche:

Rai, Il Paradiso delle Signore: addio definitivo a Marta Guarnieri. Fan in rivolta. Il video

Mediaset: Diletta Leotta su Italia 1. L’ex di Can Yaman voluta da Pier Silvio Berlusconi. Ecco di cosa si tratta

Rai, Il Paradiso delle Signore: nuovo amore per Marta Guarnieri. "Sono arrivati dei fiori..."

Mediaset, L'Isola dei Famosi di Ilary Blasi: concorrente espulso dal reality. Ecco di cosa si tratta

Rai: il triste addio di Blanco dopo il Festival di Sanremo. Fan dispiaciute. Ecco di cosa si tratta

Mediaset, Mattino Cinque: Federica Panicucci, una lunga storia col figlio del conduttore di Canale 5. Ecco chi è

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI