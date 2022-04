A cura di Gilda Riga

Valentina Ferragni e il suo fidanzato Luca Zevil hanno fatto rientro a Milano dopo aver presenziato al Festival Internazionale delle Serie Tv, che si è svolto a Cannes nei giorni scorsi.

La sorella minore di Chiara Ferragni continua ad essere una delle influencer più apprezzate e richieste dai brand di moda.

Per la sfilata sul pink carpet Valentina ha indossato un raffinato ed elegante abito nero a tubino, mentre il fidanzato Luca indossava un abito blu, camicia bianca (senza cravatta) e sneakers ai piedi.

Valentina Ferragni, apparsa raggiante e luminosa, si è concessa ai flash dei fotografi. Il mattino seguente è stata anche la protagonista di uno shooting fotografico per una nota rivista italiana direttamente dalla spiaggia di Cannes.

Valentina e Luca hanno fatto rientro in Italia ieri sera, e dopo le fatiche della Costa Azzurra si sono concessi una serata rilassante in casa sul divano davanti alla tv. La coppia social ha scelto di guardare Pearl Harbor, film che racconta dell’attacco aereo del 7 dicembre 1941 da parte dell’Impero Giapponese alla flotta statunitense del Pacifico di stanza nelle Hawaii, circostanza che di fatto ha decretato l’ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Protagonisti del kolossal cinematografico diretto da Michael Bay, due famosissimi attori americani: Ben Haffleck e Josh Hartnett, due piloti di aerei da combattimento.

Ed è proprio a quest’ultimo che Valentina rivolge le proprie “attenzioni”: “Pearl Harbor è da sempre uno dei miei film preferiti, e Josh Hartnett è stato il mio attore preferito. Avevo il suo poster in camera. E mi sono accorta – scrive Valentina – che secondo me assomiglia a Luca (Zevil, ndr) quando è senza barba. Secondo me senza barba si assomigliano. Secondo me ci assomiglia veramente! Il taglio e la forma degli occhi è simile, e anche la bocca”.

La sorella minore di Chiara, ha poi postato alcune stories su Instagram con le foto del fidanzato e di Hartnett, mettendole a confronto. Si è poi rivolta ai suoi oltre 4 milioni di followers, chiedendo se i due si somigliano.

