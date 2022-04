A cura di zara penna

Mediaset: Hande Erçel, “Sono Stanca, non parlo della vita privata”. L’ex di Kerem Bürsin torna ad Istanbul. Il video

Torna dalle vacanze milanesi con la sorella maggiore Gamze, l’attrice di Love is in the air, Hande Erçel.

L’ex di Kerem Bürsin atterrata all’aeroporto di Istanbul ha risposto alle domande dei giornalisti che hanno atteso il suo arrivo. Dopo aver rotto con Kerem Bürsin, Hande Erçel, è stata vista nella stessa macchina di Kaan Yıldırım, attore turco.

I gironalisti l’hanno fermata e anche se inizialmente Hande è sembrata un po' irritata dalla presenza dei paparazzi ha detto:” "La vacanza a Milano è andata molto bene".

I giornalisti, però l'hanno stuzzicata anche in merito alla presunta relazione con l'attore Kaan Yıldırım dicendole "Dobbiamo augurarti buona fortuna?". Su questa affermazione l'attrice ha risposto: "Non parlo mai della mia vita privata". Hande poi con tono deciso ha affermato: "Sono stanca parliamo un'altra volta". Hande Erçel e Kaan Yıldırım si sono conosciuti nel 2019 durante la serie tv Halka. Dopo un allontanamento ad oggi sembra che si stiano frequentando.

Intanto i media turchi aspettano con ansia dichiarazioni in marito da parte di Hande.

Tutti vogliono sapere perché la storia d’amore con Kerem è finita e se è vero che ha una nuova relazione.

Intanto l’attrice di Love is in the air dopo il soggiorno italiano riprende a pieno la sua vita lavorativa. Hande è molto richiesta dalle aziende turche, tutti la vogliono come testimonial.

Secondo quanto si legge sui social dovrebbe anche prendere parte alla nuova serie tv Disney Plus con l’amatissimo attore Can Yaman.

Non ci sono conferme a riguardo, ma le fan all’idea di vederli insieme sono su di giri. Entrambi hanno conquistato il pubblico italiano con DayDreamer di Can Yaman e Demet Ozdemir e Love is in the air, la soap appena terminata su Canale 5, dove Hande ha interpretato Eda accanto a Kerem Bursin.

A proposito di Kerem, è in vacanza a Madrid, dove è stato avvistato in compagnai di una cantante spagnola.

Dopo un periodo di riposo, Bursin ha dichiarato che avvierà un progetto in cui sarà attore e produttore.

