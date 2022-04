A cura di Franci Russo

Romina Power, dopo l’intervento chirurgico al ginocchio abbastanza serio che l’ha costretto a letto diversi giorni, si è sottoposta a trattamenti di fisioterapia nella Casa di Cura Frate Sole di Figline Valdarno in provincia di Firenze.

Poi finalmente l’ex moglie di Al Bano è ritornata a casa ed ha ripreso a scrivere sulla suo profilo Instagram per rassicurare i suoi 230mila followers.

“Ringrazio Frate Sole per il miglior trattamento che avessi potuto avere, dal dott. Fabrice Lemonnier e la sua equipe, al reparto di fisioterapia e Simone, a tutto il reparto di riabilitazione, dalle infermiere alla cucina”.

A dare la notizia dell’intervento fu la figlia Romina jr Carrisi attraverso un post su Instagram: “Sono andata a trovare mia mamma in ospedale. È stata operata al ginocchio e adesso è impegnata con la riabilitazione. È coccolata e quasi pronta per tornare a ballare la salsa con me!".

La notizia aveva creato molta preoccupazione tra i fan di Romina Power in quanto l’ex moglie di Al Bano aveva tenuto tutti all’oscuro del suo ricovero in ospedale.

Tantissimi i messaggi da parte dei fan che hanno augurato una presta guarigione alla cantante. Tra questi quello di Al Bano: “Il mio compleanno, il 20 maggio, avrei voluto festeggiarlo nella città di Sofia con un concerto. Purtroppo Romina ha dovuto fare un’operazione anche abbastanza pesante alla sua gamba e ne avrà ancora per 4/5 mesi. L’importante è che guarisca e guarisca bene”.

Non poteva mancare il messaggio del fan club “Albano e Romina”: “Ti aspettiamo Romina, guarisci presto, non vediamo l'ora di rivederti su un palco”.

