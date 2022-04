A cura di zara penna

Mediaset: addio alla storica coppia nata ad amici di Maria De Filippi. L’ira delle fan. Ecco chi è

E’ una delle coppie nate ad Amici di Maria De Filippi più amata degli ultimi tempi.

L’insegnante Veronica Peparini e il ballerino Andreas Muller hanno trovato l’amore nella scuola più famosa d’Italia. I due si sono mostrati sempre molto innamorati e complici.

Negli ultimi tempi però, da quanto si apprende dal web, tra i due ci sono dei problemi.

A dare il via alla discussione l’invito di Silvia Toffanin a Verissimo ad Anna Pettinelli, maestra di canto di Amici e Veronica Peparini.

Le due insegnanti hanno in comune il fatto di essere fidanzate con uomini più giovani di loro. La Pettinelli è legata a Stefano Macchi, con cui partecipò qualche anno fa a Temptation Island. Andreas Muller, ex ballerino e vincitore di Amici è il compagno di Veronica, conosciuto proprio nella scuola in quanto suo allievo, oggi è uno dei professionisti.

Sia Veronica che Anna non stanno passando un bel periodo dal punto di vista sentimentale. Alla domanda di Silvia Toffanin, che chiedeva “L’amore come va?”, Anna Pettinelli ha risposto senza peli sulla lingua: “Questa è una storia molto lunga, devi invitarmi un’altra volta per questo. Ne parleremo io e te fuori dal contesto di Amici. No, non va per niente bene”. Veronica Peparini alla stessa domanda ha risposto invece che il compagno Andreas sta attraversando un periodo non semplice, come aveva dichiarato lui stesso qualche tempo fa in un’intervista, e questo momento delicato si riflette inevitabilmente anche sulla qualità della loro relazione. Veronica però sembra speranzosa. Crede che dopo questo periodo ne uscirà più forte che mai.

Non sono mancate le reazioni delle fan. Andrea e Veronica sono davvero molto seguiti ed amati. Le followers tifano per questa coppia e dai commenti si evince che non accettano una possibile rottura tra i due.

