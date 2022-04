A cura di Ludovica Ragonesi

Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle Hunziker, è sempre apparso un uomo dal carattere molto pacato e mite. Almeno era quell’impressione che dava l’imprenditore bergamasco, quando appariva in pubblico o nei video ai tempi della sua unione felice con la show girl svizzera, Michelle Hunziker.

Il matrimonio tra Michelle e Tomaso è finito ufficialmente all’inizio del 2022.

Michelle, del resto, sembra aver abbondantemente superato la separazione, consolandosi molto presto tra le braccia del sexy medico sardo, Giovanni Angiolini, volto non proprio sconosciuto della tv. Angiolini infatti aveva partecipato all’edizione 2015 del Grande Fratello. Da allora numerosi flirt con donne dello spettacolo, fino allo scoop più clamoroso (non confermato né smentito), che lo vedrebbe legato proprio a Michelle Hunziker.

Ma nel frattempo cosa ha fatto Tomaso Trussardi?

Dopo la separazione, l’erede della famosa casa di moda, ha mantenuto un profilo piuttosto basso, pur rimanendo attivo sui social.

Ma evidentemente per Tomaso, la vendetta era un piatto che andava servito freddo.

E così, nel giorno del suo compleanno, il 6 aprile, lo vediamo in primissimo piano, in un selfie insieme a Marica Pellegrinelli, ex di Eros Ramazzotti (che è stato il primo marito di Michelle Hunziker).

Tentativo di vendetta dunque nei confronti di Michelle e di Eros?

In effetti Tomaso e Marica si conoscono e frequentano da molto tempo, proprio in virtù della famiglia allargata dei rispettivi ex partner.

Al netto degli intrecci familiari, Tomaso ha aggiunto ancora pepe alla vicenda: ringraziando per gli auguri ricevuti nel giorno del suo compleanno, ha postato un’altra foto con una frase che nasconde una vera e propria frecciatina alla sua ex Michelle: “Grazie a tutti per gli auguri, anche a chi si è dimenticato”.

Considerando che la Hunziker, almeno via social, non ha fatto gli auguri al suo ex Tomaso, allora la frase in questione può essere letta (quasi fuor di dubbio) come una diretta stoccata alla bionda conduttrice svizzera.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: Barbara D’Urso fuori da Pomeriggio Cinque. Ecco cosa è successo

Netflix: Summertime 3, capitolo finale. Pronti all’addio a Summer e Ale?

Rai, Il Paradiso delle Signore: addio definitivo a Marta Guarnieri. Fan in rivolta. Il video

Mediaset: Diletta Leotta su Italia 1. L’ex di Can Yaman voluta da Pier Silvio Berlusconi. Ecco di cosa si tratta

Rai, Il Paradiso delle Signore: nuovo amore per Marta Guarnieri. "Sono arrivati dei fiori..."

Rai: il triste addio di Blanco dopo il Festival di Sanremo. Fan dispiaciute. Ecco di cosa si tratta

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI