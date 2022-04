A cura di Ludovica Ragonesi

Michelle Hunziker fa un tuffo nel passato e porta tutti i suoi fan con sé.

È il 1995 e negli studi di Cologno Monzese, una giovanissima Michelle Hunziker sostiene un provino.

Bionda, sempre bella ma molto diversa dalla frizzante Michelle che conosciamo oggi. Del resto, a 18 anni (quella l’età di Michelle durante il provino) non si possono avere certezze.

Suggestivo il momento in cui la responsabile del casting le chiede quale fosse il suo sogno del cassetto.

Michelle allora, con un timido sorrido risponde: “È impossibile perché… vabbè… ma a me piacerebbe condurre una trasmissione”.

Mai parole furono più profetiche, poiché per la conduttrice svizzera, da quel momento in poi, è iniziata una straordinaria carriera che l’ha portata a realizzare tutti i suoi sogni.

E a corredo del tenerissimo video, Michelle Hunziker scrive un dolce e significativo messaggio, nel quale invita a non smettere mai di sognare, perché ciò che desideriamo, anche se sembra impossibile, potrebbe avverarsi.

Queste le sue parole: “Se penso alla mia infanzia, a dove sono nata e cresciuta, ai monti e alla mia minuscola cameretta in svizzera nella quale spesso mi trovavo a guardare fuori dalla finestra sognando qualcosa di straordinario per me… non sapevo cosa potesse essere, ma c’erano momenti in cui volevo scappare lontano dal dolore, dalle urla nel salotto, dalla disperazione della mia mamma che affrontava il papà con il suo problema dell’alcol.

Io guardavo fuori e la mia mente non conosceva limiti… sognavo… sognavo di farcela, di potermi occupare della mia famiglia e renderli tutti orgogliosi di me e felici. Non importa quanto sembrino impossibili i vostri sogni, da dove venite e in che condizione siete attualmente, fate volare alte le vostre aspirazioni, non bloccate MAI voi stessi nel sognare con il cuore qualcosa di straordinario… perché potrebbe avverarsi”.