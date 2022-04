A cura di zara penna

Mediaset: Kerem Bürsin lascia Hande Erçel per la famosa spagnola. Ecco la verità.

Kerem Bürsin innamorato di una spagnola. E’ questo ciò che appare sui siti gossip turchi. Nelle ultime ore spunta una foto dell’attore di Love is in the air in cui appare insieme all’artista spagnola Stephanie Cayo e la sua famiglia.

Si dice che la coppia, conosciuta in Spagna lo scorso ottobre, si sia innamorata a prima vista. Kerem Bürsin ha incontrato la famiglia di Stephanie Cayo nel suo ultimo viaggio in Spagna e l'incontro è stato documentata con delle foto, in esclusiva per Magazine gel che hanno fatto il giro del web.

Secondo le indiscrezioni dunque, il vero motivo della rottura tra Hande e Kerem è un possibile tradimento da parte di lui, quando ad ottobre volò per la prima volta in Spagna. Li avrebbe incontrato Stephanie Cayo. Un colpo di fulmine che ha poi indotto Kerem a lasciare Hande di ritorno ad Istanbul.

Ma non è tutto, secondo Televole, Kerem è volato in Spagna diverse volte in gran segreto, motivo per cui né Hande né Kerem hanno ancora, dopo mesi, fatto alcuna dichiarazione in merito al loro amore finito male.

Ora Kerem vive una nuova storia d’amore e sembra che sia già in uno stato avanzato, visto che la settimana scorsa Kerem Bürsin ha incontrato la famiglia Cayo.

Intanto Hande, rientrata da Milano, è stata paparazzata da alcuni giornalisti che le hanno incessantemente chiesto della sua situazione sentimentale attuale. L’attrice di Love is in the air si è sottratta, promettendo che ne avrebbe parlato. Ad oggi però ancora nulla. Ormai le followers sembrano avere le idee già chiare. Stando ai rumors turchi la bella love story tra Kerem e Hande è finita non per gli impegni lavorativi, non per le loro personalità, ma semplicemente perché nella vita di Bursin è entrata come un fulmine a ciel sereno Stephanie Cayo attrice, cantante e cantautrice peruviana.