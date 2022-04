A cura di zara penna

Mediaset: Kerem Bürsin paparazzato con la cantante spagnola. Nuovo amore per l’ex di Hande Erçel?

E’ tornato in Spagna con massima riservatezza il bel Serkan Bolat di Love is in the air, interpretato da Kerem Bursin.

In molti si chiedono se il bell’attore turco si sia recato in Spagna per un nuovo progetto o solo per relax. Sul web si vocifera che l'attore sia volato in Spagna, a Madrid, per progetti lavorativi.

Nello stesso momento Hande è volata in Italia a Milano.

A confermare la presenza di Kerem a Madrid le tante foto postate dalle fan sui social, ma soprattutto quella con la cantante spagnola Natalia Rodriguez, che ha suscitato tanto interesse tra i media.

La sua assidua presenza in Spagna e l’avvicinamento alla cantante ha fatto sì che le followers ipotizzassero un nuovo amore per Kerem. Recentemente l'attore è stato ospite al Festival de Málaga, dove ha avuto la possibilità di incontrare Antonio Banderas.

Quasi sicuramente però qualcosa bolle in pentola. Lo stesso Kerem, quando è stato a Málaga, ha incontrato l'attore Carlos Bardem e su Instagram aveva dichiarato che insieme a lui avrebbe dovuto "parlare di alcuni progetti".

Intanto la stampa turca si sta occupando della vacanza milanese di Hande e Gamze Erçel.

Secondo i media, in vacanza proseguirebbe il loro lavoro di influencer. Infatti, a quanto pare, il soggiorno al Bulgari Hotel di Milano sarebbe gratis, in cambio di pubblicità sui social.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: nuova fiction per Raul Bova: da prete a carcerato. Ecco di cosa si tratta

Davide Silvestri: dopo il Grande Fratello Vip, presto un programma in Rai. Ecco di cosa si tratta

Mediaset: Manila Lazzaro è in crisi con Lorenzo Amoruso? La risposta dell’ex calciatore gela i fan

Bianca Balti, confessione shock della top model a Verissimo: “Sono quasi morta…”

Mediaset: Soleil Sorge condurrà un nuovo reality show? Ecco di cosa si tratta

Mediaset: cantante di Amici di Maria De Filippi fidanzata con la famosa tik toker. Fan entusiaste

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI