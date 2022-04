A cura di zara penna

Mediaset, Mattino Cinque: Federica Panicucci, una lunga storia col figlio del conduttore di Canale 5. Ecco chi è.

La padrona di casa di Mattino Cinque è tra le conduttrici più apprezzate di Mediaset. Federica Panicucci, che ha esordito come modella, nel corso degli anni ha conquistato uno spazio sempre maggiore all’interno della rete di Berlusconi.

I primi passi di Federica all’interno di Mediaset sono stati mossi grazie ad un altro noto conduttore di Canale 5, ovvero Poalo Bonolis. Quest’ultimo, molti anni fa, conobbe la bella presentatrice in un modo davvero inaspettato: era la baby-sitter del suo primogenito Stefano. A quei tempi Federica non aveva contatti col mondo dello spettacolo.

Fu proprio durante una delle giornate trascorse a casa Bonolis che la Panicucci manifestò a Paolo il proprio interesse per il mondo dello spettacolo. A quei tempi Bonolis, conduttore di Bim Bum Bam, consigliò a Federica di tentare la carriera di modella, la mise in contatto con un’agenzia che consentì alla Panicucci di esordire sul palcoscenico di Portobello.

In una recente intervista al Corriere, Federica ha svelato i dettagli di quel particolare periodo della sua vita. “E’ passata davvero una vita. – racconta la Panicucci -. Paolo mi dava 4mila lire l’ora. Andavo a scuola e per me era un lavoretto… Lui all’epoca faceva il conduttore di Bim Bum Bam”.

Dopo una chiacchierata, Paolo le propose di partecipare al casting di Portobello. “Fu un casting molto lungo e venni scelta come una delle protagoniste del Centralone di Enzo Tortora”.

Da quel giorno la carriera di Federica ha spiccato il volo. Ad oggi è molto apprezzata per la sua presenza mattutina a Mattino Cinque insieme a Francesco Vecchi, ex volto di Tgcom 24 e del Tg5.

Per anni Federica è stata legata al noto dj Mario Fargetta. I due si sono sposati nel 2006. Hanno avuto due figli, Sofia e Mattia. La coppia si è separata nel 2015.

