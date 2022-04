A cura di Gilda Riga

Gloria Radulescu, l’attrice che ha interpretato Marta Guarnieri nella fortunata fiction in onda Rai Uno Il Paradiso delle Signore, è uscita di scena al termine della quinta stagione.

La scelta degli autori non ha fatto felici gli aficionados della serie tv, che non hanno preso bene l’improvvisa uscita di scena di Marta, soprattutto perché è stata messa (al momento) la parola fine alla storia d’amore con il marito Vittorio Conti interpretato da Alessandro Tersigni.

I fan de Il Paradiso delle Signore continuano a sperare che la figlia di Umberto Guarnieri torni a far parte del cast della fortunata serie in onda su Rai Uno.

Nel frattempo, qualche giorno fa, la bellissima Gloria Radulescu ha postato proprio su Instagram una sua foto in cui si mostra con indosso solo un cappotto e degli stivali, e con le armoniose forme del suo corpo ben in vista, facendo il pieno di like.

Ma per Gloria sembrano esserci grosse novità all’orizzonte, in particolare dal punto di vista sentimentale. Questa mattina, l’attrice italo-rumena, ha postato su Instagram alcune stories nelle quali mostra di aver ricevuto un mazzo di fiori: “Buongiorno. Sono arrivati dei fiori, è arrivato il fioraio a portarmeli. Non è il mio compleanno, non è un evento speciale. Arrivano fiori a casa mia. Chissà… Comunque c’è un biglietto, scopriamo…”.

La Radulescu ha particolarmente apprezzato l’omaggio floreale, anche al momento non si conosce ancora l’identità dell’ammiratore e spasimante della bellissima attrice.

I fan si augurano che emergano ulteriori indizi.

Potrebbe interessarti anche:

Rai, Il Paradiso delle Signore: addio definitivo a Marta Guarnieri. Fan in rivolta. Il video

Mediaset: Diletta Leotta su Italia 1. L’ex di Can Yaman voluta da Pier Silvio Berlusconi. Ecco di cosa si tratta

Rai: il triste addio di Blanco dopo il Festival di Sanremo. Fan dispiaciute. Ecco di cosa si tratta

Mediaset, L'Isola dei Famosi di Ilary Blasi: concorrente espulso dal reality. Ecco di cosa si tratta

Mediaset, Mattino Cinque: Federica Panicucci, una lunga storia col figlio del conduttore di Canale 5. Ecco chi è

Caterina Balivo: rivelazione shock sul marito. Fan increduli

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI