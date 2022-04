A cura della Redazione

Una bestemmia (eh, porco D…) per incominciare l’esperienza con L’Isola dei Famosi, il reality condoitto da Ilary Blasi. E’ durata pochissimo la permanenza di Silvano Michetti, dei Cugini di Campagna, sulla spiaggia di Cayo Conchito.

Il concorrente 75enne non ha fatto in tempo a “toccare terra” che si è lasciato andare ad una espressione blasfema. Ai telespettatori non è sfuggita la bestemmia, che è diventata subito virale. Sui social, però, il cantante era stato perdonato. Dello stesso avviso, però, non è stata la produzione del reality che, dopo due giorni, ha preso la decisione di espellere Silvano Michetti. Questo il comunicato:

“A causa di un’espressione blasfema, Silvano Michetti è definitivamente espulso dal gioco. In seguito ad attente verifiche Mediaset e Canale 5 hanno deciso di prendere un provvedimento nei confronti del componente dei Cugini di Campagna. E’ stato infatti confermato che nel corso della diretta di lunedì sera il concorrente, appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos, ha usato un’espressione blasfema. Per questo motivo, Silvano Michetti verrà definitivamente espulso da L’Isola dei Famosi. Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile”.

Quello della bestemmia è uno scivolone in cui inciampano molti partecipanti ai reality show. Ora a Silvano non resta che tornano a casa ed affiancare suo fratello Ivano nello studio di Canale 5. L’altro componente, il batterista Nick Luciani, che era approdato insieme a Silvano sulla spiaggia di Cayo Cochinos, rimarrà sull’Isola senza il suo compagno a continuare l’esperienza di naufrago.

