A cura di zara penna

Mediaset: il grande gesto di Stefano De Martino in diretta. Fan commossi. Ecco di cosa si tratta.

Sabato 9 aprile, è andata in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi.

Stefano De Martino ha assistito una ballerina che si è infortunata nel corso della quarta puntata del serale di Amici durante una performance. Un gesto il suo da vero cavaliere.

Nel corso dell’ultima puntata del serale di Amici, Stefano De Martino ha invitato Alessandra Celentano a ballare dopo che l’insegnante ha avuto un’accesa discussione con gli altri insegnanti.

Inizialmente, la Celentano ha avuto qualche remora, poi spinta dallo stesso Stefano ha deciso di lasciarsi andare. Purtroppo dopo qualche secondo la maestra ha subito un infortunio alla schiena. De Martino l’ha quindi riaccompagnata al suo posto. Fortunatamente nulla di grave per lei, che ha potuto concludere tranquillamente la puntata.

Il gesto di Stefano ha emozionato le fan. Un gesto cavalleresco quello di alzarsi e soccorrere la Celentano.

In molti hanno commentato positivamente l’accaduto, altri che invece non simpatizzano per la Celentano avrebbero preferito una totale indifferenza da parte dell’ex ballerino. Ovviamente quelli dei followers sono commenti scherzosi, visto che la Celentano è da sempre l’insegnante più temuta e “arrogante” del talent show firmato Maria De Filippi.

Amici di Maria De Filippi: il serale del 9 aprile

In questa puntata di Amici, tutte le tre squadre si sono sfidate nel canto e nel ballo.

L’ospite della serata è stato il vincitore dell’anno scorso della categoria “Canto” Sangiovanni.

Dopo la seconda sfida, che ha messo di fronte ancora una volta Zerbi-Celentano e Todaro-Cuccarini, è finito al ballottaggio il ballerino di latino- americani Nunzio. Dopo la terza ed ultima manche tra Zerbi - Celentano e Pettinelli-Peparini, è invece andato a rischio il cantante rap Crytical.

Nunzio e Crytical si sono dunque sfidati al ballottaggio finale. L’eliminato della quarta puntata è stato proprio quest’ultimo.

