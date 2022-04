A cura di Ludovica Ragonesi

Red carpet super lussuoso per Caterina Balivo. La conduttrice ha sfilato a Milano sul tappeto rosso per la presentazione della seconda stagione di Diavoli, serie tv prodotta da Lux Vide per Sky, nata dai romanzi di Guido Maria Brera, marito della Balivo.

La conduttrice ha posato per i fotografi insieme al suo amato Guido, manager finanziario romano, in un look total black che non è passato inosservato.

L’abito indossato dalla Balivo, un preziosissimo tubino nero scollato, è firmato Ermanno Scervino.

Anche Guido Maria Brera ha scelto il total black per l’evento.

La presentatrice ha affidato ai social l’orgoglio per il marito e tutta la soddisfazione per i romanzi che hanno ispirato una serie di fama internazionale.

“Bravo amore mio dal tuo libro è nata una serie internazionale stupenda”, scrive Caterina, aggiungendo poi maliziosamente: “Adesso però vado a cercare i protagonisti”, riferendosi agli attori Patrick Dempsey (il sexy dottore della serie americana ‘Grey’s Anatomy’) e ad Alessandro Borghi (l’interprete di Aureliano in Suburra).

In effetti i due protagonisti della serie tv Sky hanno tutte i requisiti per far girare la testa sia a Caterina che alle schiere di fan che seguono con passione gli impegni professionali dei loro beniamini.

Nonostante la battuta, la conduttrice napoletana non vacilla e tiene salda la sua unione con il manager da più di 10 anni. La coppia si è infatti mostrata affiatatissima ai fotografi che li hanno tempestati di flash per la prima.

Caterina Balivo e Guido Maria Brera sono sposati dal 2014. Dalla loro unione sono nati due bambini: Guido Alberto, 9 anni, e Cora, 4 anni.

Sebbene la Balivo attualmente non abbia una precisa collocazione in tv, può senza dubbio sentirsi appagata dal punto di vista sentimentale. Indubbiamente la speranza di molti fan è quella di rivederla presto in un nuovo programma tv. Chissà che la Rai non li accontenti presto!