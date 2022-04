A cura della Redazione

Caterina Balivo ha deciso di concedersi una pausa dopo la conclusione de Il Cantante Mascherato, programma in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che ha visto trionfare l’attore Paolo Conticini.

Caterina faceva parte della giuria insieme ad Arisa, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna.

La conduttrice campana ha assistito all’anteprima romana del film sulla vita di Laura Pausini dal titolo “Laura Pausini – Piacere di conoscerti”, con la regia di Ivan Cotroneo. “E’ stata una serata magica – ha commentato la Balivo -. Laura (Pausini, ndr), il tuo film è autentico come te, per questo ti amiamo tutti”. Per l’occasione, Caterina, bellissima e raffinata come sempre, ha sfoggiato un look total white.

Nella serata di ieri, mercoledì 6 aprile, la Balivo ha postato alcune stories su Instagram mentre era a cena in un ristorante di Roma con il marito Guido Maria Brera. “Finita la cena con il mio amore – dice Caterina -. Ho aperto il suo Twitter e ci sono commenti di persone che dicono “nero di seppia”, cioè che si è tinto i capelli. Mi dispiace dirvelo, ma ha 52 anni e ha pochissimi capelli bianchi. Lui (il marito, ndr) dice che ha tanti capelli bianchi, ma non è così, sono pochissimi. Per quei pochi che scrivono che sono tinti, rassegnatevi perché mio marito ha pure i capelli belli”.

Caterina Balivo, con le stories postate ieri sera, mette dunque a tacere gli haters che accusavano il marito di tingersi i capelli: “Ogni volta che va in tv qualcuno scrive che ha i capelli tinti. Eh no, stop fake news”.

