A cura di Benedetta Esposito

Il continuo della tanta attesa serie televisiva, Viola Come il Mare, con il famosissimo attore turco Can Yaman, è stato rimandato per dare spazio al sequel di un’altra famosa fiction, che avrà, invece, come protagonista, il famosissimo attore spagnolo Yon Gonzalez.

Esattamente nel 2018 e, fino alla primavera del 2020, su canale 5, è andata in onda “La Cattedrale del Mare”, la serie tv prodotta da Antena 3, composta da 8 episodi, basata sul romanzo scritto da Ildefonso Falcones, avvocato di Barcellona.

La fiction, la cui trama si incentra sulle vicende della società catalana del XIX secolo, ha avuto un grandissimo successo tanto che, a distanza di 4 anni, è stato proposto il sequel.

Il continuo della "Cattedrale del Mare", si chiama “Gli Eredi della Terra”.

La storia è ambientata nella Barcellona di fine 300, ovvero nel 1387. Arnau Estanyol, già noto per la serie precedente, è invecchiato e, insieme alla famiglia, trascorre gli ultimi anni di vita, ad occuparsi del “Piatto dei Poveri”, un’istituzione benefica che, attraverso le rendite dei palazzi, delle botteghe e dei vigneti, oltre ai ricavati delle elemosine che lo stesso Arnau raccoglie per le strade, fornisce aiuto ai più poveri e bisognosi.

La situazione iniziale di pace e tranquillità termina alla morte del re vigente, ovvero Pietro. Quest’ultimo viene sostituito dall’erede Giovanni, il quale, scortato dai Puig, acerrimi nemici di Arnau, inizia a creare caos e scompiglio.

A dare il volto del protagonista vi sarà Yon Gonzalez, famoso attore spagnolo noto soprattutto per aver interpretato ruoli diversi nelle serie tv: El Internado, Grand Hotel e nella serie Netflix, Le Ragazze del Centralino.

Gli Eredi della Terra, sotto la regia di Jordi Frades, andrà in onda, su Canale 5, al posto di Viola Come il Mare, domenica 17 aprile, per un totale di 4 puntate.