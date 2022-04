A cura di Franci Russo

Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti della nuova serie tv prodotta da Lux Vide Viola come il mare.

Di questa fiction girata tra Roma e Palermo se ne è parlato molto ed anche in più occasioni. Sappiamo ormai tutto della trama della serie tv incentrata su Viola, giornalista di un giornale web interpretata da Francesca Chillemi, e Francesco Demir, ispettore di polizia interpretato da Can Yaman. I riflettori sono stati accesi anche sul rapporto non solo professionale tra i due protagonisti del light crime, con servizi su tabloid nazionali improntati più sul gossip che su fatti reali.

Insomma intorno a questo nuovo lavoro televisivo si è creata una grande aspettativa tra fan e sostenitori di Can Yaman e Francesca Chillemi.

Recentemente era stata fissata anche la data del debutto su Canale 5: mercoledì 27 aprile 2022. La prima stagione di Viola come il mare prevede 12 episodi della durata di 50 minuti ciascuno. Ogni serata ne verranno trasmessi due per un totale, quindi, di sei appuntamenti televisivi. Ma a quanto pare le migliaia di fan dell’attore turco dovranno pazientare ancora un po’.

Sembra, infatti, che all’ultimo momento ci sia stato un cambio di programmazione. Il debutto della fiction Viola come il mare slitterà al prossimo autunno 2022, mentre nel frattempo si è dato spazio al nuovo people show “Ultima Fermata” condotto da Simona Ventura e prodotto dalla casa di produzione di Maria De Filippi, che non sta ottenendo risultati lusinghieri dal punto di vista degli ascolti.

Ma ci si chiede quale sarebbe il motivo di tale decisione, che sicuramente non renderà felici le migliaia di fan dell’attore turco. Molto probabilmente la casa di produzione Lux Vide ha voluto preservare questo nuovo prodotto per un periodo in cui ritiene ci sia maggior pubblico televisivo in modo da raggiungere indici di ascolto molto elevati. D’altronde i flop di ascolti sono sempre dietro l’angolo, vedi la fiction Più forti del destino, la miniserie televisiva italiana trasmessa in prima serata su Canale 5 dal 9 al 18 marzo 2022, che ha registrato una media di ascolto molto bassa, intorno al 12 per cento.

Sicuramente non sarà il caso di Viola come il mare, considerata la notorietà dei due attori protagonisti dei questa seria tv e l’interesse suscitato intorno ai due personaggi.

Potrebbe interessarti anche:

Rai: famosa attrice di Doc Nelle tue mani, da Luca Argentero a Flavio Insinna dell’Eredità. Ecco di cosa si tratta

Rai: Christian De Sica confessa. “Paolo Conticini è più di un amante per me”. Ecco di cosa si tratta

Mediaset: Barbara D’Urso lascia Pomeriggio 5 e accetta la proposta della Rai. Ecco di cosa si tratta

Mediaset: Raimondo Todaro paparazzato con cantante di Amici di Maria De Filippi. La reazione della Tocca

Mediaset: Soleil Sorge, ennesima vittima delle Iene. Il web insorge

Rai: Antonella Clerici si scaglia contro Amici di Maria De Filippi e Giulia Stabile? Ecco cosa è successo

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI