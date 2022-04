A cura di zara penna

Mediaset: addio ad uno dei personaggi storici di Beautiful di Canale 5. Fan increduli. Ecco di cosa si tratta.

Prosegue da anni la soap opera americana Beautiful, che da sempre attrae milioni di telespettatori. Le vicende della soap si complicano ogni anno di più. Entrano ed escono personaggi storici della soap lasciando sempre quel velo di suspense.

Le anticipazioni americane svelano che, ad un certo punto, Sheila scoprirà di essere la mamma biologica del marito di Steffy, Finn.

La donna cercherà in tutti i modi di entrare nella vita del figlio ma Steffy userà tutti i modi possibili per evitarlo, tagliandola fuori dalla su vita e da quella del marito Finn.

La Carter, però, non è disposta a lasciare che Steffy controlli e manipoli la situazione. Cedendo ai propri oscuri impulsi, Sheila estrae una pistola e spara in direzione della rivale. Tuttavia la pallottola finisce per colpire Finn che, accorso sulla scena, ha fatto da scudo alla moglie. Di fronte a quello che è apparso come l’ultimo respiro del marito, Steffy proverà a contattare i soccorsi, giurando odio a Sheila e prevedendo il suo ritorno in carcere. Ma, a quel punto, la donna le punta di nuovo l’arma intimando Steffy a riattaccare.

Sheila sparerà anche a Steffy? Finn sarà davvero morto?

La produzione di Beautiful ha deciso di non svelarlo, concedendo poche frasi come spoiler alla stampa, così da non svelare troppo. Quasi certo è che Deacon Sharpe giungerà sul luogo della sparatoria, trovando una Sheila sconvolta e che lui proverà a consolare. Le anticipazioni aggiungono anche che un’esperienza quasi mortale creerà un potente legame tra due personaggi storici e l’uscita di una delle giovani storiche attrici.

Le fan di fronte a tali anticipazioni restano incredule. Sperano che Steffy non abbandoni nuovamente la soap.

Potrebbe interessarti anche:

Davide Silvestri: dopo il Grande Fratello Vip, presto un programma in Rai. Ecco di cosa si tratta

Mediaset: Manila Lazzaro è in crisi con Lorenzo Amoruso? La risposta dell’ex calciatore gela i fan

Bianca Balti, confessione shock della top model a Verissimo: “Sono quasi morta…”

Mediaset: Soleil Sorge condurrà un nuovo reality show? Ecco di cosa si tratta

Rai: Selvaggia Lucarelli attacca Milly Carlucci sui social? La giurata fuori da Ballando con le Stelle. Ecco perché

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI