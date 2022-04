A cura di zara penna

Mediaset: brutte notizie per Ilary Blasi e la su Isola dei Famosi. Canale 5 nei guai. Ecco cosa è successo

Aria di burrasca a Mediaset, in particolare dietro le quinte del reality L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Una vera e proprio bufera mediatica e non.

Nelle scorse puntate una naufraga appena entrata in gioco è sparita improvvisamente ed il suo ultimo confessionale mostrava i segni delle ustioni su tutto il corpo, dopo la famosa prova del fuoco.

La vip in questione è Patrizia Bonetti della quale non si sa più nulla e soprattutto non è mai stato rilasciato alcun comunicato ufficiale sulla sua scomparsa dal gioco.

Ilary Blasi si era limitata a informare velocemente il pubblico che la Bonetti si trovava in infermeria, dunque ancora in Honduras, per accertamenti, poi il silenzio.

dato il silenzio partono sul web le indiscrezioni e le considerazioni dei followers del reality.

C’è chi ha dichiarato addirittura che la Bonetti porterà tutti in tribunale per i danni subiti alla prova del fuoco: “Denunciati”. Altri commenti come “ L'unica spiegazione: avvocati di mezzo perciò divieto di parlarne. Un po' come successe per la D'Eusanio: risucchiata dal confessionale”.

Nel frattempo si aspettano comunicazioni ufficiali o qualche dichiarazione della stessa naufraga, ma il silenzio confermerebbe che sia tutto vero e pertanto c’è il divieto di parlare pubblicamente della questione.

