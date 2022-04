A cura di zara penna

Rai: Selvaggia Lucarelli attacca Milly Carlucci sui social? La giurata fuori da Ballando con le Stelle. Ecco perché.

Nella prossima edizione di Ballando potrebbe esserci una grande assenza, Selvaggia Lucarelli. Già dopo la fine dell’ultima edizione c’erano stati degli indizi che lasciavano intendere cuna uscita di scena della Lucarelli dal talent show di Milly Carlucci.

Nell’ultima edizione di Ballando con le stelle, che ha visto come vincitrice Arisa insieme a Vito Coppola, le zuffe tra Selvaggia e Morgan hanno creato un bel po' di polemiche e malcontenti non solo da parte del pubblico.

La giornalista, giurata del programma di Milly Carlucci dal 2016, aveva già dichiarato settimane prima di non divertirsi più come a causa di polemiche che proseguivano anche a telecamere spente. Ma è con un post scritto dopo la fine di Ballando che la Lucarelli sembra abbia dato un vero e proprio addio al programma. Ecco cosa ha scritto: “Non è stata un’edizione semplice, ma è stata un’edizione istruttiva sul piano umano e professionale – scrive su Instagram – E sicuramente è stata l’edizione in cui ho avuto più affetto dal pubblico che, anche se nel ‘non detto’ e nei miei passi indietro per non compromettere una situazione potenzialmente dannosa per tutti, mi ha capita meglio di quanto pensassi”. Selvaggia Lucarelli poi nel suo post, ringrazia stylist, trucco e parrucco ma non spende una parola per Milly, che da anni la riconferma nella sua squadra di Ballando con le stelle.

Al posto del ringraziamento arriva la frecciatina velenosa: “Quest’anno mi sembrava di giocare a Risiko con un carro armato e ho schivato l’armata fascista, le paillettes, il fuoco amico e il cantante (autosmascherato)”.

Sembrerebbe, da quanto si legge dal web, che la LLucarelli non abbia gradito l’atteggiamento della Carlucci che durante tutte le discussioni non hai mai preso posizione o tantomeno speso una parola in suo favore.

Intanto sembra quasi certa la volontà di Milly di non avere più la Lucarelli nella giuria di Ballando con le Stelle 22.

