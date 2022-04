A cura di Benedetta Esposito

È ufficiale, Raul Bova sarà protagonista di una nuova fiction che, a breve, inizierà su Canale 5.

Ci sono periodi nella vita in cui le giornate si ripetono uguali e monotone e poi, all’improvviso, le cose cambiano e, come generalmente si dice, “non si ha più nemmeno il tempo di guardarsi allo specchio”.

Quest’ultima situazione è quella in cui si trova recentemente il famoso attore e regista romano Raul Bova, il quale, dopo un periodo stazionario, è stato scelto per essere il protagonista di ben due fiction diverse.

Già è nota la notizia riguardante la sostituzione di Terence Hill, colui che per anni ha dato il volto a Don Matteo, con Raul, ma, per quest’ultimo, il lavoro non finisce qui.

Finalmente, dopo addirittura poco più di un anno, e dopo essere stata rimandata per svariati motivi, a breve inizierà finalmente una fiction, firmata Mediaset, di cui, in passato, si è parlato tanto.

Si tratta di Giustizia per Tutti prodotta e interpretata proprio da Raul Bova, un legal drama che racconterà la vita di un uomo, Roberto Beltrami, noto fotografo torinese.

La storia prenderà il via dall’uccisione di sua moglie, un’avvocatessa, di nome Beatrice.

Accusato del suo omicidio e rinchiuso in carcere, Roberto farà il possibile per avere giustizia e dimostrare di non essere lui il colpevole. Per farlo, durante la permanenza in cella, prenderà la laurea in giurisprudenza, acquisendo le nozioni e le capacità necessarie per dimostrare la sua innocenza.

Una volta libero, entrerà in contatto con Victoria Bonetto, interpretata da Rocío Muñoz Morales. Quest’ultima, legale ed ex collega di Beatrice, ingaggerà Roberto a lavorare nello stesso studio dove lavoravano le due donne.

La storia sarà molto intricata, e il protagonista, con l’aiuto dell’unica persona fidata, Fabio, cercherà di mettere ordine nella sua vita per dimostrare la sua innocenza, svelare chi ha ucciso la moglie e riallacciare il rapporto, compromesso, con la figlia diciassettenne Giulia, cresciuta dalla zia Daniela, poliziotta di professione.

Giustizia Per Tutti si prefigura sicuramente come un successo, tenendo conto che, alle spalle, vi è una squadra ben equipaggiata, tra sceneggiatori e registi e, giusto per citarne uno, non possiamo non nominare Andrea Nobile, regista e montatore di Solo, Rosy Abate e Suburra, la serie.

La data di inizio della fiction, inizialmente annunciata per il mese di marzo, ovviamente è stata rimandata.

Il legal drama andrà in onda, per la prima volta, in prima serata, su Canale 5, venerdì 13 maggio, con un totale di 12 episodi da 50 minuti circa.

