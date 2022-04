A cura di Gilda Riga

Alba Parietti, nota showgirl che fa parte ormai da più di trent’anni del mondo dello spettacolo, è ricoverata all’Humanitas Research Hospital di Rozzano, Comune della Città Metropolitana di Milano.

Ad annunciarlo è la stessa Parietti attraverso un posto sul suo profilo Instagram: “Ogni 3/4 anni massimo visite di prevenzione, anche quelle più fastidiose e invasive con sintomi lievi vanno sempre considerate e fatte alle prime avvisaglie. Molte patologie, grazie anche a visite preventive, possono essere guarite se curate in tempo con poco stress e facili terapie. Non è mai piacevole sottoporsi ma è importantissimo prevenire. Ora spesso a tutti noi vengono mandati avvisi per visite specialistiche di prevenzioni e non bisogna mai sottovalutare questa possibilità che era un privilegio. Io posso dirlo tante volte grazie a questo ho evitato e risolto senza stress. La salute è il valore più prezioso e va preservato. Grazie a tutto lo staff medico e sanitario”.

Ovviamente i fan hanno inondato di commenti il post pubblicato da Alba, chiedendo maggiori delucidazioni sul suo stato di salute. A quanto pare, la nota showgirl si è recata in ospedale per eseguire dei controlli di routine.

Con un altro post, sempre pubblicato su Instagram (vedi foto), ha fatto gli auguri di compleanno al figlio Francesco, ex concorrente del Grande Fratello Vip, nato dalla relazione con l’attore Franco Oppini. “A mezzanotte saranno 40 anni i tuoi. 41 quindi passati insieme da quella notte in cui sei nato e io poco più di una bambina ero tua madre e tu mio figlio. Tutta la vita, non riesco a ricordarla senza la tua presenza. Gioie immense, dolori strazianti, liti, emozioni e persone che appartengono ad entrambi. Persone che non ci sono più ma sono nel cuore di entrambi. Altre che ci legano e accomunano. Come i pensieri e l’etica. Ci separano 20 anni. Non è stato facile essere madre, non ti è stato facile essere mio figlio. Ma nessuno dei due ci scommetto farebbe mai cambio. A mezzanotte compi 40 e mi sembra anche un po’ maleducato da parte tua visto che poi la gente fa presto i conti. Ma sì, compili pure ma ricordateli tutti perché sono stati pieni di momenti e persone che hanno fatto di te e di me quello che siamo”.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: addio alla coppia Amedeo Goria e Vera Miales de "La Pupa e il Secchione". Ecco la verità

Mediaset: Belen Rodriguez sul lettino con... Le stories dell’ex di De Martino sorprendono i fan​

Rai: caos in Stasera tutto è possibile. Stefano De Martino spaventato. Ecco cosa è successo

Valentina Ferragni: la foto infiamma il web. Ma la sorella Francesca la bacchetta. Ecco perché

Mediaset: Amici di Maria De Filippi sotto attacco di un ex coach del talent. Ecco perchè

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI