A cura di zara penna

Rai: gesto inaspettato in Stasera tutto è possibile. Stefano De Martino spaventato. Ecco cosa è successo.

Paura in diretta per Stefano De Martino. Durante la trasmissione Stasera tutto è possibile, un ospite ha spiazzato tutti.

Lo show di De Martino in onda su Rai 2, ha attirato l’interesse del pubblico fin da subito.

Gli ospiti nella trasmissione giocano e si divertono. Ma non sempre va tutto liscio, ci possono essere dei momenti inaspettati che sconvolgono il pubblico.

Questa volta, a spiazzare tutti, è stato Francesco Paolantoni. In tutte le puntate, l’attore partenopeo si è mostrato molto competitivo. Dopo aver perso per l’ennesima volta in un gioco ha scatenato la sua “ira”.

L’attore è corso verso i tavolini allestiti per il gioco precedente e li ha scalciati, gettando tutti gli oggetti in aria. Il suo gesto, come sottolineato da molti telespettatori, è stato fatto per non aver accettato la sconfitta. Alla scena, Stefano De Martino, inizialmente spaventato, gli corre dietro e lo blocca impedendogli di sfasciare l’intero studio. Dopo momenti di panico il tutto è terminato con delle risate.

Dopo lo show il web si scatena. In molti hanno preso con ironia il gesto di Paolantoni, evidenziando però il suo non saper accettare la sconfitta. Nell’ultima serata, infatti, il comico non è riuscito a vincere nessuna sfida e questo lo ha evidentemente irritato.

La serata, dopo quanto accaduto, è proseguita tranquillamente. Un altro capitolo di Stasera tutto è possibile si è concluso. Ma la Rai ha già deciso che ci sarà una nuova stagione con Stefano al timone.

Il conduttore ad oggi è impegnato come giudice da Amici di Maria De Filippi. Ogni sabato su Canale 5 insieme ad Emanuele Filiberto e Stash, ancora assente per la positività al covid.

