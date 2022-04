A cura di Ludovica Ragonesi

Luca Jurman è stato uno dei vocal coach più noti del talent Amici di Maria de Filippi.

Dal 2007 al 2011 infatti, l’insegnante di canto ha fatto parte del gruppo dei prof della trasmissione, facendo spesso parlare di sé per suoi modi diretti e spesso bruschi nei confronti degli allievi.

Tuttavia non si può negare l’enorme contributo artistico che Jurman ha apportato al programma.

Lasciò infatti tutti sorpresi la sua decisione, nel 2011, proprio a metà del serale di Amici, di mollare la trasmissione, lasciando gli allievi della sua squadra senza un fondamentale riferimento.

In questi giorni si ritorna a parlare di Luca Jurman per una dichiarazione che ha fatto sui social.

Chiarissimo il riferimento del suo post su Facebook alla trasmissione Amici di Maria De Filippi.

Quella di Jurman sembra una vera e propria invettiva contro un modo di fare musica ed insegnare canto ormai privo di etica. Molto dure le sue parole in merito all’uso eccessivo delle “barre” (inserimento di strofe rap all’interno di canzoni) che andrebbero a “snaturare” i grandi classici della musica.

Poi rincara la dose scrivendo “Siamo caduti talmente in basso che in Italia la tv invece di fare educazione e divulgazione della vera arte…sta creando la sua estinzione!”. E poi continua: “So benissimo che con questo post attirerò critiche ed insulti, ma esiste un termine che racchiude il senso di ciò che ho scritto, un termine che purtroppo ormai è senza valore in questo paese, ETICA!”.

Apriti cielo per le centinaia di fan del talent di Canale 5 che non hanno gradito le critiche dell’ex insegnante alla trasmissione e ai suoi allievi.

In molti hanno infatti accusato Jurman di “rosicare” poiché è fuori dal programma.

Il temutissimo ex prof, quindi, con il suo modo di fare senza fronzoli e senza peli sulla lingua, ha così risposto: “Ti do una brutta notizia, che forse farà rosicare te, a me non mi ha buttato fuori nessuno, anzi, me ne sono andato io a metà del periodo del serale. E se ti informi bene non è stato nemmeno gradito dalla produzione il mio improvviso allontanamento. Perciò perché dire delle cose a fondo educativo e didattico devono essere per forza delle rosicate?”.

Vedremo se l’entourage della trasmissione Amici risponderà alle bordate dell’ex coach.

