A cura di Benedetta Esposito

Carolina Marconi, oggi 6 aprile, ha scritto un post sul suo profilo Instagram, perché ricorre l’anniversario di un avvenimento che le ha cambiato la vita.

Carolina Marconi è una showgirl ed attrice venezuelana, nota per la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello, il programma di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini.

Nel corso della sua carriera, Carolina è stata presente nei programmi di più di un’emittente televisiva.

Si ricorda, infatti, che nel 2006 è stata conduttrice su Rai 3 di Tintoria Show, e, nello stesso anno, su Italia 1 ha partecipato al programma On The Road. Nel 2003, ha recitato nella fiction di Rai 3, Un Posto al Sole e, ancora, nel 2011, nella miniserie televisiva di Canale 5, Baciati dall’Amore.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello, per un lungo periodo, la Marconi scompare dagli schermi, per ritornare solo nell’aprile del 2021, anno in cui, per la prima volta, rivela di avere un tumore al seno.

Da quel momento, la showgirl, trasforma il suo profilo Instagram, nel suo diario personale, sfogandosi e raccontando le fasi della sua malattia e i momenti difficili come la caduta dei capelli o il dolore per le chemio, ai suoi 284 mila followers.

Oggi, 6 aprile 2022, Carolina ha aggiornato ancora una volta il suo “diario virtuale” con un video in cui scorrono velocemente le sue foto, le prime risalenti al periodo antecedente la malattia, le ultime, quando è senza capelli. Al video, l’attrice ha allegato una frase:

“Buongiorno amici, oggi 6 aprile compleanno di mia madre, esattamente un anno da quando è iniziata la mia battaglia. E’ il giorno in cui mi sono operata: ricordo perfettamente quel momento, ero terrorizzata nel dover fare questo intervento. Prima di chiudere gli occhi ho preso il telefonino ed ho scritto un ti amo a tutte le persone a me care. La vita non è poi così scontata come sembra, ho imparato ad apprezzare ogni singola cosa. E’ sempre il momento giusto di fare ciò per cui vale la pena lottare. E’ stato un anno fatto di forza, di pazienza, di tenacia ma anche di tanto dolore e solitudine, e al tempo stesso mi ha fatto diventare la donna che sono oggi: una persona che ama la vita alla follia e che lotterà sempre per la sua felicità e per i propri valori. Grazie a voi x essermi sempre accanto, siete stati la mia forza in tutto il mio percorso, non lo dimenticherò mai. Vi voglio bene e ricordate che tutte le vite sono difficili; ciò che rende vite riuscite è il modo in cui sono state affrontate le sofferenze. Vi voglio bene la vostra pelatona”.

