A cura di Franci Russo

Domenica, nell’ultimo appuntamento domenicale del talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, sarà ospite, tra gli altri, Stefano De Martino, l’ex marito di Belen Rodriguez, finito in questi ultimi settimane sui maggiori tabloid italiani e siti di gossip per essere ritornato per la terza volta a vedersi assiduamente con l’ex moglie Belen.

I due hanno frequentato le rispettive abitazioni e trascorso anche qualche giorno di vacanza insieme sulla neve, senza sottrarsi all’obiettivo dei fotografi.

Tuttavia nessuno dei due ha mai confermato né smentito un ritorno di fiamma. Riuscirà la Toffanin a far confessare a Stefano quello che oramai è sotto gli occhi di tutti, ossia che è iniziata una nuova love story tra lui e Belen?

La showgirl argentina un piccolo passo in avanti l’ha fatto nell’ultima puntata de Le Iene, quando si è sbottonata in tv rispondendo ad una ragazza che su Twitter le aveva scritto: “Belen io un po’ di capisco. Perché ormai è chiaro che Stefano De Martino è come il vino buono che invecchiando migliora. Me lo faresti assaggiare?”.

Secca e ironica la replica della showgirl: “Vuoi assaggiare Stefano? Allora, ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”.

Con la sua risposta la Rodriguez ha confermato implicitamente di essere ritornata con Stefano, e non ha perso l’occasione per lanciare pure una frecciatina sui suoi tradimenti.

A questo punto alla brava conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin non resta altro che pungolare un po’ Stefano per fargli confermare quanto ha già affermato Belen, ossia che tra loro è rinata la passione (semmai si fosse spenta), con una promessa: che d’ora in poi non farà più il biricchino…

Nell’ambito della stessa puntata di domenica 10 aprile vedremo anche Federica Pellegrini e il compagno Matteo Giunta. Prima volta a Verissimo anche per l’étoile del Teatro alla Scala Roberto Bolle. Inoltre, la voce e l’umanità di Al Bano, e l’attrice ucraina Anna Safroncik con il padre Eugenio fuggito poche settimane fa da Kiev.