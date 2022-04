A cura di zara penna

Mediaset: è amore tra due ballerini di Amici di Maria De Filippi. Ecco chi sono.

Ogni anno nella scuola di Amici di Maria De Filippi nascono amori.

Nel corso dei mesi sono già nate alcune relazioni, ma quella delle ultime ore ha fatto letteralmente impazzire il web. Si tratterebbe di due ragazzi, Christian e Mattia, ballerini che hanno abbandonato il Serale in anticipo. Il primo è stato eliminato qualche serata fa, il secondo è stato costretto al ritiro poco prima dell’ultimo step.

Già quando stavano entrambi nella casetta, Christian e Mattia erano finiti al centro del gossip. Un primo indizio si ebbe quando Christian seppe del ritiro di Mattia: “Oddio no, io non ce la faccio senza di te. Ti prego no, dimmi che non è vero, io non posso stare qui. Non riesco, no, no, non è possibile, per me tu sei fondamentale”. Negli ultimi giorni spunta anche un altro indizio. I due ragazzi si sono fatti lo stesso tatuaggio: la scritta “frate” all’altezza del polso.

Christian, uscito dal serale, partecipa a Verissimo e nell’intervista di Silvia Toffanini parlò di Mattia: “L’abbandono di Matti dalla scuola per me è stato difficile. Rivedere questi momenti mi fa commuovere un po’. Lui per me era la mia famiglia lì dentro. Mi sono appoggiato su di lui. Quando se n’è andato è crollato tutto. A lui voglio tantissimo bene. Dentro la scuola non avevo i miei familiari e Mattia era tutto davvero”.

Christian spiegò anche di essere stato vittima di bullismo: “Sai, la danza classica, per la gente che non conosce, per fortuna non per tutti, significa essere solamente gay. Ma non in modo naturale, come insulto, purtroppo. Sai che da piccolo me lo dicevano per insultarmi”.

I followers di Amici sperano che al più presto arrivino conferme da parte dei diretti interessati, perché il loro legame fa sognare molti telespettatori.