A cura di Antonio Papa

A meno di una settimana dal debutto su Rai 2 di “Made in Sud”, in coppia con Lorella Boccia, Clementino pubblica il singolo pungente e scanzonato ATM, il primo estratto del prossimo attesissimo album Black Pulcinella.

“Il testo è di denuncia sociale – dichiara il rapper -, parla del disagio di una società che va a pezzi e in cui l’unica regola è il Dio Denaro. Per questo ATM, che in gergo napoletano vuol dire fratello (fr-ATM), ma nello stesso tempo è il nome dato al cosiddetto Bancomat”.

Intanto è tutto pronto per il ritorno di un programma ormai storico di Rai 2: “Made in Sud”.

Il fortunato show comico torna con otto appuntamenti in prima serata a partire dal 18 aprile 2022, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, e festeggia i suoi primi dieci anni sul secondo canale Rai con la nuova coppia di conduttori, Lorella Boccia e Clementino che ereditano la conduzione dopo il clamoroso successo ottenuto da Stefano De Martino che per ben due anni ha guidato la trasmissione.

Grande attesa per la “sorpresa” Lorella Boccia, artista nata a Torre Annunziata (la stessa città di origine di Stefano) che festeggerà i suoi 30 anni con un ruolo importante per la sua carriera.

Nel suo recente passato professionale, Lorella è stata alla guida del programma “Venus Club” con Iva Zanicchi e Mara Maionchi su Italia 1.

La formula del programma ritmata e allegra fatta di comicità, risate, musica e divertimento, vedrà alternarsi sul palco comici confermatissimi, come gli Arteteca, Simone Schettino e i Gemelli di Guidonia e nuovi artisti da scoprire.

La regia del programma è sempre di Sergio Colabona, le coreografie di Fabrizio Mainini e la scenografia Cappellini e Licheri.

Ricordiamo che Lorella Boccia è nata il 27 dicembre 1991 a Torre Annunziata ed è sposata dal primo giugno 2019 con Niccolò Presta da cui ha avuto Luce Althea il 20 ottobre 2021.

Sicuramente questo sarà il programma più impegnativo e importante nella sua giovane carriera, in cui sicuramente la show girl saprà essere all’altezza grazie alla sua simpatia, bellezza e professionalità.