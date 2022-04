A cura di Ludovica Ragonesi

Flavio Montrucchio è uno dei conduttori di punta del canale tv Real Time, dove conduce con buon riscontro di pubblico, il format Primo Appuntamento.

Il marito della showgirl Alessia Mancini è tuttavia un volto conosciuto della televisione italiana, sin da quando partecipò alla seconda edizione del Grande Fratello nel 2001, durante il quale rubò il cuore sia alle gieffine nella casa che alle tante telespettatrici del programma.

Due anni più tardi, nel 2003 Flavio sposò la sua Alessia e da allora sembrano essere una delle coppie più inossidabili dello spettacolo.

Oggi Flavio Montrucchio è un conduttore più maturo, sempre compìto e rassicurante nel suo affascinante sorriso.

Nella trasmissione Primo Appuntamento, giunta ormai alla sesta edizione, coppie di perfetti sconosciuti si incontrano in un ristorante dove, nel corso appunto del loro primo appuntamento a cena, si conoscono meglio per capire se tra loro possa scoccare la scintilla.

Dalla trasmissione è anche nato lo spin off Primo Appuntamento in Crociera, dove, a bordo di una nave MSC, vengono mantenute le stesse dinamiche.

La versione crocieristica del programma ha ottenuto un tale successo da essere riconfermata per la seconda edizione: vedremo infatti le nuove puntate di Primo Appuntamento in Crociera a partire dal 26 aprile, sempre su Real Time e sempre con Flavio Montrucchio al timone della trasmissione.

Le puntate già registrate sono otto, con conclusione del programma previsto per la metà di giugno.

Come confermato dal sito TvBlog, tra i concorrenti in cerca dell’amore per questa seconda edizione, ci sarà una bionda tutta pepe: Sandra Milo risulta infatti tra i concorrenti pronti a salpare e a partecipare al primo appuntamento al buio.

Chissà che la vulcanica Sandrona non incontri, all’età di 89 anni, il grande amore proprio sulla nave di crociera della trasmissione di Real Time.

Potrebbe interessarti anche:

Rai, Il Paradiso delle Signore: Marta Guarnieri torna nella serie? Intanto una sua foto sconvolge il web

Mediaset: Michelle Hunziker lascia l’Italia e vola in Germania. Ecco perché

Mediaset: La Pupa e il Secchione flop? Barbara D’Urso attacca Pier Silvio Berlusconi. Ecco cosa è successo

Mediaset: flirt tra Giulia Stabile di Amici di Maria De Filippi e il famoso tiktoker? Il web insorge

Mediaset: addio a Sangiovanni e Giulia Stabile. Gli ex di Amici di Maria De Filippi giungono ad una conclusione. Ecco perché

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI