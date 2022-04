A cura di Gilda Riga

Svolta nella carriera di Tommaso Zorzi.

All’ex vincitore del Grande Fratello Vip, è stata infatti affidata la conduzione di due programmi per Discovery. Si tratta della versione italiana di The Great Sewing Bee e di This is MY House, che in Italia prenderanno il nome rispettivamente di Taylor Made – Chi ha la stoffa? e Questa è casa mia.

La notizia, annunciata da BBC Studios, è stata ripresa dallo stesso Tommaso Zorzi che ha postato sul suo profilo alcune Instagram stories per condividere con i suoi followers la notizia.

“Ebbene sì, ragazzi. L’ha annunciato la BBC e ora posso farlo anche io: condurrò le versioni italiane di The Great Swwing Bee e di This is MY House, che si chiameranno rispettivamente Taylor Made – Chi ha la stoffa? e Questa è casa mia. Sono molto felice. Devo ringraziare Real Time e Discovery per questa opportunità enorme che mi stanno dando. Non vedo l'ora di parlarvi dei format perché sono fighissimi. Per ora ci godiamo queste notizie, poi ve ne parlerò. Per quelli che se lo stanno chiedendo. Sì, anche Drag Race Italia, quindi mi aspettano dei mesi di fuoco. Non vedo l'ora, sono veramente felice".

